Грубость врачей и водителей, плохая связь и еда: на что чаще всего жалуются казахстанцы
Количество обращений о нарушениях прав потребителей, по его словам, ежегодно растет на 20%. В 2022 году Минторговли рассмотрело более 30,2 тысяч обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тысяч обращений.
Жители страны, по его словам, в большинстве не удовлетворены:
- медицинскими услугами – 39,3% (грубость и не компетентность медицинского персонала, большие очереди, некачественно оказанные медицинские услуги);
- услугами связи (интернет провайдеров) – 33,3% (неправомерное увеличенное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана);
- городскими общественными транспортами – 30,7% (нарушения правил перевозки, грубость персонала, разница при оплате наличным и безналичным расчетом);
- услугами общественного питания – 24,4% (грубость и не качественное обслуживание персонала, испорченная еда, несоблюдение санитарно-гигиенических норм).
Анти-лидерами по удельному весу обращений являются:
- розничная торговля – 48%;
- бытовые услуги – 19%;
- электронная торговля – 9%;
- услуги ЖКХ – 5,6%.
Наибольший рост обращений произошел в сферах:
- общественного питания – на 188%;
- услуг транспорта – на 143%;
- медицинских услуг – на 113%;
- услуг связи – на 102%.
"При этом следует понимать, что количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями".Серик Жумангарин
Серик Жумангарин считает, что госорганам необходимо провести
анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими
отраслях.
"Представленная динамика обращений потребителей показывают не только о росте нарушений прав потребителей, но и о повышении потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе о подлинной ситуации заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами".Серик Жумангарин
Президент уже ставил задачу внести в законодательство поправки, направленные на всестороннюю и эффективную систему защиты прав потребителей. По словам Серика Жумангарина, разработанные законопроекты содержат следующие основные нововведения:
- с введением института Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей будет осуществлено институциональное усиление общественной защиты прав потребителей;
- упрощение бюрократического 4-хступенчатого алгоритма
рассмотрения жалоб потребителей в 2-ступенчатый;
- введение гражданской правовой ответственности в виде
штрафа по решению суда в пользу потребителя в целях мотивации субъектов
предпринимательства на добровольное удовлетворение законных требований
потребителя;
- распространение базовых принципов защиты прав
потребителей на сферы коммунальных, транспортных, медицинских, туристских
услуг, услуг связи и иных услуг;
- восполнение законодательных пробелов в сегменте онлайн-торговли и другие новеллы.
Весной самый известный защитник прав потребителей страны и президент РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская рассказала, с какими проблемами обращаются в их организацию, почему важно отстаивать свои права и что означает народный знак качества "Безупречно".