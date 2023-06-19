Грубость врачей и водителей, плохая связь и еда: на что чаще всего жалуются казахстанцы

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на заседании правительства РК перечислил, на что чаще всего жалуются казахстанцы. По его словам, жители страны неудовлетворены грубостью медиков и водителей автобусов, плохим интернетом и некачественной едой, сообщает Zakon.kz.

Количество обращений о нарушениях прав потребителей, по его словам, ежегодно растет на 20%. В 2022 году Минторговли рассмотрело более 30,2 тысяч обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тысяч обращений.

Жители страны, по его словам, в большинстве не удовлетворены:

медицинскими услугами – 39,3% (грубость и не компетентность медицинского персонала, большие очереди, некачественно оказанные медицинские услуги);

услугами связи (интернет провайдеров) – 33,3% (неправомерное увеличенное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана);

городскими общественными транспортами – 30,7% (нарушения правил перевозки, грубость персонала, разница при оплате наличным и безналичным расчетом);

услугами общественного питания – 24,4% (грубость и не качественное обслуживание персонала, испорченная еда, несоблюдение санитарно-гигиенических норм).

Анти-лидерами по удельному весу обращений являются:

розничная торговля – 48%;

бытовые услуги – 19%;

электронная торговля – 9%;

услуги ЖКХ – 5,6%.

Наибольший рост обращений произошел в сферах:

общественного питания – на 188%;

услуг транспорта – на 143%;

медицинских услуг – на 113%;

услуг связи – на 102%.

"При этом следует понимать, что количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями". Серик Жумангарин

Серик Жумангарин считает, что госорганам необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими отраслях.



"Представленная динамика обращений потребителей показывают не только о росте нарушений прав потребителей, но и о повышении потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе о подлинной ситуации заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами". Серик Жумангарин

Президент уже ставил задачу внести в законодательство поправки, направленные на всестороннюю и эффективную систему защиты прав потребителей. По словам Серика Жумангарина, разработанные законопроекты содержат следующие основные нововведения:

с введением института Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей будет осуществлено институциональное усиление общественной защиты прав потребителей;

упрощение бюрократического 4-хступенчатого алгоритма рассмотрения жалоб потребителей в 2-ступенчатый;



введение гражданской правовой ответственности в виде штрафа по решению суда в пользу потребителя в целях мотивации субъектов предпринимательства на добровольное удовлетворение законных требований потребителя;



распространение базовых принципов защиты прав потребителей на сферы коммунальных, транспортных, медицинских, туристских услуг, услуг связи и иных услуг;



восполнение законодательных пробелов в сегменте онлайн-торговли и другие новеллы.

Весной самый известный защитник прав потребителей страны и президент РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская рассказала, с какими проблемами обращаются в их организацию, почему важно отстаивать свои права и что означает народный знак качества "Безупречно".

