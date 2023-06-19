Курс доллара резко снизился 19 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,15 тенге, снизившись на 3,51 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,56 тенге (-0,76).

Курс евро установлен Нацбанком в 493,7 тенге, рубля – 5,4 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-450,5 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 5,23-5,47 тенге.

Мировые цены на нефть начали рост, после значительного снижения.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 15:35 по времени Астаны поднимались на 0,23%, достигнув 76,38 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 71,69 доллара.