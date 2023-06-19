Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара резко снизился 19 июня

курс доллара Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,15 тенге, снизившись на 3,51 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,56 тенге (-0,76).

Курс евро установлен Нацбанком в 493,7 тенге, рубля – 5,4 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-450,5 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 5,23-5,47 тенге.

Мировые цены на нефть начали рост, после значительного снижения.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 15:35 по времени Астаны поднимались на 0,23%, достигнув 76,38 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 71,69 доллара.

Читайте также

Экономический календарь: выступление главы ФРС станет главным событием этой недели

ФРС сигнализирует о грядущем повышении ключевой ставки

Оксана Житникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления