Развитие внешней торговли на юге Синьцзяна: экспорт новых энергетических автомобилей достигает пика

КПП "Торугарт" на границе Кызылсу-Кыргызского автономного округа (далее - Кызылсу) в Синьцзяне, существующий уже более 140 лет, в первые пять месяцев этого года сильно увеличил объем грузового экспорта и импорта по сравнению с прошлым годом.

Особенно важным событием стал экспорт более 6000 китайских автомобилей с новыми источниками энергии. В последние дни журналисты посетили торгово-складскую зону Кашгара, КПП "Торугарт" в Кызылсу и КПП "Иркештам" и обнаружили, что развитие внешней торговли на юге Синьцзяна и экспорт новых энергетических автомобилей находятся на пике.



Существенный рост внешней торговли в этом году

"Эти товары, которые мы готовим к погрузке, в основном являются гражданскими фотоэлектрическими панелями и направляются в Кыргызстан, а затем отправляются в Азербайджан".

1 июня журналисты посетили комплексную бондовую зону "Кашгар", где руководитель компании China Shun Electronic Commerce (Xinjiang) Co., Ltd. Чжан Ци наблюдал за погрузкой груза. Эта компания занимается международной электронной коммерцией, охватывая такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан и Россия. По словам Чжан Ци, за первые пять месяцев этого года их компания осуществила более 14 000 импортно-экспортных операций на сумму почти 200 миллионов юаней, что составил прошлогодний годовой показатель.

В тот день журналисты заметили, что товары в складе компании были аккуратно уложены, а перед входом стояли пять больших грузовиков, ожидающих погрузку. Заместитель директора по операционной деятельности компании, Асемгуль Мажит, рассказала журналистам, что в их складе находятся различные товары, в том числе электромагнитные плиты, пылесосы, телевизоры, привезенные из регионов дельты реки Янцзы и дельты Жемчужной реки на юге Китая.

Водитель грузовика, Турсунжан Карим, который занимается международной грузоперевозкой уже 17 лет, сказал, что сейчас погрузка происходит очень быстро, а процедура прохождения границы занимает немного времени.

"Обычно мы приезжаем утром для погрузки, и к вечеру мы уже можем выехать через границу". Турсунжан Карим

Директор управления Кашгарской таможни, Ма Хайтао, сообщил, что в первые четыре месяца этого года общий объем внешней торговли комплексной бондовой зоны "Кашгар" составил 119,5 миллиардов юаней, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года.

Аналогичный тренд наблюдается и на КПП "Торугарт" в Кызылсу и КПП "Иркештам", где также отмечается существенный рост внешней торговли импортом и экспортом. Согласно статистическим данным этих двух КПП, за первые пять месяцев через КПП "Торугарт" было перевезено около 260 000 тонн грузов, что на 49,6% больше, чем в прошлом году, а через "Иркештам" за первые четыре месяца перевезено более 300 000 тонн грузов, что на 133,2% больше.

Всплеск экспорта новых энергетических автомобилей

"Сегодня наша компания обработала экспортные процедуры для 16 новых энергетических автомобилей, и все прошло за 40 минут". 7 июня, на КПП "Торугарт", – заявил представитель компании Xinjiang Ou-Hua International Freight Forwarding Co ., Limited, Чжан Хуа.

Секретарь партийного комитета и глава таможни Торугарт, Сяо Цзянсюэ, рассказал, что в прошлые годы через этот КПП не было экспорта автомобилей NEV, но только за первые пять месяцев этого года было экспортировано почти 6000 автомобилей, и ожидается, что общий объем экспорта в этом году превысит 15 000 автомобилей.

КПП "Иркештам" также является очень активным, и с начала этого года здесь также наблюдается значительный рост внешней торговли, а экспорт новых автомобилей NEV также стал заметным явлением. 8 июня заместитель начальника пограничной инспекции КПП "Иркешатм", Чжан Цзянфэн, сообщил, что за первые пять месяцев через этот КПП было экспортировано более 10 000 автомобилей, а в настоящее время ежедневно экспортируется около 200 автомобилей.

Компания Kashgar Hongyu Hengtong International Freight Forwarding Co., Ltd., находящаяся в комплексной бондовой зоне "Кашгар", начала экспорт новых энергетических автомобилей с 2021 года и теперь достигла пика.

"Мы начали экспортировать автомобили на новых источниках энергии с июля прошлого года и к концу 2022 года экспортировали около 300 автомобилей. В этом году рост был внушительным, и за первые пять месяцев мы уже экспортировали 615 автомобилей, основным направлением являются страны Центральной Азии", - сказал представитель компании, Вэй Гунчжэ.

Эффективное использование возможностей для развития "портовой экономики"

Округ Кашгар обладает географическими преимуществами "пять портов, связанных с восьмью странами, и один путь, связывающий Евразию", и является передовым пунктом пропуска в западном направлении. По данным Кашгарской таможни, за первые четыре месяца этого года общий объем импорта и экспорта в этом регионе составил 205,6 миллиарда юаней, что составляет около пятой части общего объема импорта и экспорта Синьцзяна и увеличился на более чем 120%.

С развитием внешнеторговых операций Кашгарский регион также не упускает возможности превратить "транспортный коридор" в "портовую экономику".

Зона экономического развития "Кашгар", являющаяся одной из важных опорных точек экономического пояса Шелкового пути, набирает обороты. В 2022 году ее валовой продукт составил 6,65 миллиарда юаней, что соответствует росту на 31%. Комплексная бондовая зона "Кашгар" является важной ее составной частью и продолжает проявлять динамичность в последние годы. По словам Ма Хайтао, в настоящее время в комплексной бондовой зоне "Кашгар" представлена 351 компания. За последние три года суммарная стоимость импорта и экспорта в комплексной бондовой зоне "Кашгар" увеличивается в среднем на 450% ежегодно.

Партнерский материал