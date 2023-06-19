Объем торговли между Синьцзяном и пятью странами Центральной Азии сильно вырос

По данным Урумчинской таможни, общий объем внешней торговли Синьцзяна за первые пять месяцев 2023 года составил 1250,6 миллиарда юаней, что означает увеличение на 85,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, объем торговли между Синьцзяном и пятью странами Центральной Азии составил 1001,3 миллиарда юаней, увеличившись на 99,9% по сравнению с 2022 годом.

С точки зрения внешнеторгового распределения, разрыв в масштабе внешней торговли между южными и северными районами Синьцзяна постепенно сокращается. За первые пять месяцев 2023 года в 10 из 14 городов и районов Синьцзяна отмечен значительный рост в общем объеме внешнеторговой деятельности. Следует отметить, что доля южного региона Синьцзяна в обороте внешней торговли составила 31,2%, что на 5,2 процентных пункта превышает показатель прошлого года.

В отношении торговых партнеров, Синьцзян продемонстрировал различные уровни роста в импорте и экспорте с традиционными и новыми торговыми партнерами.

За первые пять месяцев Синьцзян провел торговлю с пятью странами Центральной Азии на сумму 1001,3 миллиарда юаней, что составляет 80,1% от общего объема внешней торговли Синьцзяна. Казахстан остается главным торговым партнером Синьцзяна. Кроме того, в течение того же периода Синьцзян также достиг различных уровней роста в импорте и экспорте с другими членами Регионального Всеобъемлющего Экономического Партнерства (RCEP) и странами Европейского союза.

Кроме того, в отношении экспорта внешней торговли Синьцзяна за первые пять месяцы этого года выделяется успешное представление "трех новых" продуктов: автомобилей с использованием новых источников энергии, литий-ионных аккумуляторов и солнечных батарей. Экспорт данных продуктов вырос соответственно на 410,4%, 85,9% и 90,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает их динамичность.

Данные показывают, что ежемесячный объем внешнеторговой деятельности Синьцзяна увеличивается с начала текущего года. В мае общий объем внешней торговли Синьцзяна достиг 301,1 миллиарда юаней, увеличившись на 96,8% и установив новый исторический рекорд в масштабе месяца.

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