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Наставник казахстанских футболистов дал прогноз перед встречей с Северной Ирландией

Футбол Пресс-конференция Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился своим мнением о предстоящей игре на выезде против Северной Ирландии, в рамках квалификации Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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После крупной победы над Сан-Марино – 3:0, национальная сборная Казахстана прилетела в Белфаст, где ей предстоит важнейший поединок против Северной Ирландии. От исхода этого матча зависит дальнейшее турнирное положение обеих команд на пути к Евро-2024. 

"Ожидаем серьезную и тяжелую игру, они сыграли неудачно последние матчи дома, поэтому наверняка хотят реабилитироваться. У них исконный футбол и очень много беговой работы. Пытаются задействовать фланговые передачи. Много предстоит бороться. В центре поля надо будет перебивать игру, именно своими взаимодействиями, мы понимаем их козыри. Определенные нюансы будут в предстоящей игре, зависит от того как мы сыграем в середине поля".Магомед Адиев, главный тренер сборной РК по футболу

Во встрече с хозяевами поля, Магомед Адиев cможет рассчитывать на Абата Аймбетова, который вернулся в строй после дисквалификации. 

"У нас очень хороший настрой перед этой игрой, у них хорошая команда, есть игроки из АПЛ, молодые и перспективные. Мы должны надеяться на себя, при хорошей игре и результатах, есть мечта, войти в историю сборной". Абат Айымбетов, игрок сборной РК

Противостояние между Северной Ирландией и Казахстаном пройдет в ночь с 19 на 20 июня, начало игры в 00:45 по времени Астаны.


После игр третьего тура во главе турнирной таблицы подгруппы H находятся четыре сборные, у которых одинаковое количество очков – 6. 

Казахстанская дружина за счет дополнительных показателей располагается на второй строчке, пропустив вперед себя только датчан, и опережая Финляндию и Словению. Финская сборная в четвертом туре принимает Сан-Марино, а Словения у себя дома встречается с Данией.

В прошедшем туре команда Магомеда Адиева переиграла на выезде представителей Сан-Марино со счетом 3:0.   

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