Язык, ставший родным: русская учительница преподает информатику в казахских классах

Марина Бессуднова – учительница информатики в Озерской средней школе Абайской области. Она еще в детстве в совершенстве выучила государственный язык и сейчас преподает как в казахских, так и в русских классах. Корреспондент Zakon.kz поговорила с молодым педагогом.

Марина Бессуднова родилась в селе Қарақол Урджарского района. Молодые родители, недавно переехавшие сюда из Алматы, абсолютно не владели казахским, а в селе была лишь школа с государственным языком обучения. Да и проживали здесь в основном казахи.



"Конечно, дома мы разговаривали на русском языке. А вот, выйдя на улицу, я постоянно слышала казахскую речь, но не понимала ее. Видимо, тогда в этом не было особой необходимости. Все изменилось, когда я пошла в школу", – вспоминает Марина Бессуднова.

Девочка практически попала в языковую изоляцию. И в течение первого месяца понимала материал только по картинкам, которые демонстрировала учительница.

И дома первокласснице помочь не могли: школьную программу на государственном языке родители тоже не понимали. Пришлось Марине брать обучение в свои руки. И первое, что нужно было сделать – это выучить казахский язык. И она стала прислушиваться к тому, что говорят ребята на улице. Мало-помалу стала понимать их речь и даже то, что говорила учительница на уроках. А когда случился языковой прорыв, она вдруг… запела на казахском языке.

"Именно песни помогли мне преодолеть языковой барьер, и я заговорила на казахском языке легко и свободно, словно это был мой родной язык. Да он таким и стал на многие годы", – рассказывает Марина Бессуднова.

Порой ей даже трудно было переключаться на родной язык, чтобы общаться с родителями. Видимо, мозг ребенка принял новый язык в качестве основного, ведь даже думать тогда школьница стала именно на казахском языке.

Успехи девочки в языке были потрясающими: первый класс она окончила на "отлично", догнав и перегнав многих сверстников. И продолжала учиться на "хорошо" и "отлично" все школьные годы, при этом серьезно увлекаясь различными видами спорта. А когда пришла пора задуматься о профессии, поняла, что хочет стать учительницей, причем сначала русского языка и литературы.

"Увы, именно русский язык оказался самым трудным предметом для меня, потому что выяснилась моя склонность к точным наукам", – рассказала Марина Бессуднова.

Старшекласснице пришлось признать самой себе, что гуманитарием ей не быть, и тогда она выбрала информатику. Предмет в 2005 году достаточно востребованный на рынке труда, когда учителей по этой специализации был дефицит.

Девушка без особого труда поступила в педагогический институт в Семее, а когда пришла пора приступать к занятиям, ее упорно отправляли учиться с русскоязычными ребятами.

На распределении первыми учебную аудиторию для первокурсников определили к русской группе, и когда студенты ушли, а Марина осталась на месте, ее тоже собрались отправить с ними. Каково же было удивление, когда русская девушка на чистейшем казахском языке заявила, что будет учиться в казахской группе! К этому факту долго привыкали и преподаватели группы будущих учителей информатики.

Фото: из архива Марины Бессудновой

Но зато студенческие годы, благодаря знаниям языка, прошли для Марины интересными и насыщенными разнообразными конкурсами, форумами и событиями. Она принимала участие в языковых состязаниях, участвовала в студенческих конференциях на государственном языке, была активисткой в общественной работе, успевая хорошо учиться по специальности.



Четыре года пролетели, и в 2009 году пришла пора получать диплом. Свое будущее она представляла смутно: ведь у деревенской девушки не было родственников и знакомых, которые бы помогли ей с трудоустройством. Зато помог родной вуз. Здесь ей нашли вакансию в Озерской средней школе. И молодой специалист с удовольствием поехала, приняв участие в программе "С дипломом в село".

"Это, действительно, отличная программа для молодого специалиста. Мне выдали подъемные и предоставили льготный кредит, на который я сразу же купила в селе дом. И уже сумела расплатиться за него. Я люблю свое село, свою школу, у нас очень дружный, сплоченный коллектив. Да и город совсем рядом. Зато воздух чистый, природа необыкновенная и люди – душевные", – искренне призналась учитель информатики.

Кстати, в школе тоже был курьезный случай. Когда Марина приехала в Озерки и пришла на собеседование к директору школы, он со вздохом признался молодой учительнице, что школа у них двуязычная, и Марине придется проводить занятия и в казахских классах, что русской девушке, наверное, будет не так-то просто. В ответ Марина заливисто засмеялась и сказала, что всю жизнь учится на государственном языке и ей будет труднее с русскоязычными ребятами, чем с теми, кто учится на государственном.

"И тогда мы заключили с директором школы шуточное пари: я его учу казахскому, а он меня русскому. Он преуспел в своем деле, а вот я не смогла помочь ему в преодолении языкового барьера. Но это не мешает нам уважать друг друга. Да, сейчас, работая в русских и казахских классах в течение 14 лет, я стала одинаково хорошо говорить на обоих языках", – отметила Марина Бессуднова.

Язык помогает учительнице донести свой предмет до каждого своего ученика. А информатика – предмет совсем непростой, но необходимый для любого современного человека. И чтобы заинтересовать детей, занять их творчеством, помогают уроки робототехники.

Когда в 2018 году все школы Восточно-Казахстанской области оснастили кабинетами робототехники, интерес к информатике возрос среди детей в несколько раз. Ребята с удовольствием возятся с конструктором, программируя собранных роботов, а потом демонстрируют свои навыки на ежегодных чемпионатах, нередко получая призовые места. Как призналась Марина Бессуднова, ей самой очень нравится заниматься робототехникой. Именно здесь можно реализовать массу идей и проектов, окунуться с головой в техническое творчество, пробуждая инженерную мысль у детей и подростков.