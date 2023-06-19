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Слезы на фоне пожаров в Абайской области объяснила глава Минэкологии

Слезы на фоне пожаров в Абайской области объяснила глава Минэкологии Фото: скриншот видео
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова 19 июня 2023 года в кулуарах правительства объяснила свои слезы на фоне пожара в Абайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили прокомментировать, не являются ли слезы признанием своей слабости и упущений в работе.

Зульфия Сулейменова в ответ заявила, что не считает, что слезы – это слабость.

"Я человек искренний и я искренне сопереживала семьям, потерявшим близких людей. Я посетила все эти семьи, все они так или иначе связаны с лесным хозяйством, – заявила министр.

В Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" 8 июня 2023 года загорелся лесной массив. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Сейчас Генпрокуратура выясняет из-за чего случился пожар.

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