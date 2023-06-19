Главное за день: пожар в Астане, детали убийства казахстанской журналистки в Грузии, смерть военнослужащего

В Астане тушат возгорание сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы. Раскрыты детали убийства казахстанской журналистки в Грузии. В Шымкенте после тренировки скончался военнослужащий. Главные новости за 19 июня – в подборке Zakon.kz.

Пожар в Астане

Астанчан напугал дым на левом берегу столицы. Фотографиями и видео они делились в соцсетях. Оказалось, что между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой.

В тушении пожара задействованы 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц "Астана Орманы". Предварительная площадь – 15 га.

Акимат Астаны обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Причина – из-за возгорания сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы в столице наблюдаются клубы дыма и запах гари.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны. Глава правительства поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

Позднее стало известно, что на место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В тушении огня задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС столицы, техника акимата города и "Астана Орманы", а также привлечены два вертолета МИ-17 Минобороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Детали убийства казахстанской журналистки в Грузии

Сотрудники Управления полиции МВД Кахетии в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали подозреваемого в умышленном убийстве казахстанской журналистки Жанботы Толеген. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что обвиняемый в результате конфликта, возникшего в муниципалитете Сагарехо, нанес смертельную травму тупым предметом иностранной гражданке и давней знакомой Ж. Т. Подозреваемый выбросил тело женщины в реку, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся с места происшествия.

В Министерстве иностранных дел РК уточнили, что информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки Казахстана поступила 24 мая в посольство РК в Тбилиси. В ведомстве заявили, что журналистка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения.

По данным МИД РК, тело погибшей было доставлено в Казахстан, ее похоронили 2 июня. Консул Казахстана в Грузии находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и держит данный вопрос на контроле.

В Шымкенте после тренировки скончался военнослужащий

После беговой тренировки по преодолению дистанции с пересеченной местностью в Шымкенте скончался военнослужащий. В региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии РК рассказали, что после окончания мероприятия военнослужащий Бекжан Байжанов почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу Шымкента и госпитализирован в реанимационное отделение. 16 июня около 17:15 была констатирована смерть военнослужащего.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

Ковер из асфальта постелили в Мангистауской области

Жители Жанаозена на видео продемонстрировали необычный асфальт: асфальтовое покрытие тонкое, как ковер, и его можно свернуть руками. Видео снято на дороге у нефтегазодобывающего управления № 1 (НГДУ-1), которое является структурным подразделением АО "Озенмунайгаз". Местные жители оказались недовольны подобным "ноу-хау".

В пресс-службе АО "Озенмунайгаз", комментируя видеоролик, пояснили, что в январе 2023 года трассу Жетыбай-Карамандыбас-Жанаозен отремонтировали. Однако в мае "на верхней части дороги образовались трещины. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить недостатки". 6 июня 2023 года направлено письмо в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по проверке качества дорог". По решению, принятому в соответствии с результатами экспертизы, подрядное учреждение за свой счет проводит работы по устранению дефектов.

В Мангистау восемь учителей работали с поддельными дипломами

В колледжах Мангистауской области прокуратура выявила сотрудников, работающих с поддельными дипломами. Пять преподавателей обучали детей в колледжах Актау, еще трое – в Каракиянском районе.

Преподавателя по организации питания, который на протяжении двух лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже, привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 385 (использование заведомо подложного документа) УК РК и назначенили наказание в виде 30 часов общественных работ. За аналогичное правонарушение этот же суд вынес приговор в отношении двух других преподавателей того же колледжа, преподаватели уволены с работы.

По четырем эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии. По одному факту досудебное расследование продолжается.

Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Заседание пройдет 20 июня 2023 года в 15:00 в Астане.

Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева. На встрече президент обозначил перед новым акимом ВКО ряд актуальных задач. В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

Президент, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

Затем Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В ходе встречи глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога.

Глава государства подчеркнул, что благодаря общим усилиям в нашей стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

Также Касым-Жомарт Токаев принял руководителя общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary генерал-лейтенанта Бакытжана Ертаева. Главе государства рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Кроме того, президент подписал Закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Цель соглашения – создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ.

В Казахстане с 2024 года заработает автоматизированная система госконтроля бизнеса

На совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрели ход внедрения регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа" и автоматизации госконтроля в отношении субъектов бизнеса.

Глава МНЭ Алибек Куантыров доложил, что платформа Smart Data Ukimet с автоматическим функционалом готова к эксплуатации. В настоящее время она проходит рабочую апробацию.

Таким образом, автоматизированная система государственного контроля и надзора заработает с 2024 года.

Экс-аким Актобе назначен советником премьер-министра

Мурат Журебеков назначен советником премьер-министра. С января по июнь 2023 года он занимал должность акима Актобе. 6 июня Мурат Журебеков, пробыв на должности пять месяцев, сообщил, что покинул пост акима Актобе в связи с переездом в Астану.

Как сейчас живут в зоне пожаров в Абайской области: репортаж с места событий

Пожары в Абайской области нанесли большой ущерб, и работники лесничеств уже думают, как расчистить лес и приступить к его восстановлению. Ну а пожарные остаются на боевом посту. В местах, где еще несколько дней назад бушевал огонь, побывал корреспондент Zakon.kz. Подробнее можете прочитать по ссылке.

Изменились сроки продажи билетов на поезд в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития приказом от 9 июня 2023 года внес изменения в "Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан".

Согласно внесенным поправкам, продажа билетов осуществляется:

на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест; (Ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда).



на пригородные поезда – от 10 до 1 суток. (Ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

В Астане, Алматы и Шымкенте до конца года хотят модернизировать рынки

Вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе заявил, что до конца года в Астане, Алматы и Шымкенте должны модернизировать рынки. Те рынки, которые будут работать по-старому – ликвидируют. По его словам, прежде всего речь идет о том, чтобы на этих рынках были созданы условия, в том числе контрольно-кассовые аппараты, соблюдение договоров аренды, исключение дополнительных взиманий, начиная от въезда на стоянку, заканчивая выдачей разных справок.

Антикор: Алматинка требовала 100 тыс. долларов за трудоустройство в подразделение Минобороны

Антикоррупционной службой задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве. По данным ведомства, алматинка под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию Министерства обороны требовала 100 тыс. долларов, фактически не намереваясь этого делать.

Концерт Григория Лепса отменили в Конаеве после жалоб жителей

Планировавшийся 8 июля в Конаеве концерт российского певца Григория Лепса не состоится. Отмена концерта вызвана негативной реакцией жителей Казахстана на обещание певца выплачивать по 1 миллиону рублей за подбитый танк Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе казино, где должно было пройти выступление Григория Лепса

Топ-5 туристических городов Казахстана

В Министерстве культуры и спорта РК предоставили топ-5 туристических городов Казахстана. На первом месте расположился Алматы, на втором – Астана, на третьем – Шымкент, на четвертом – Атырау, на пятом – Актау. Подробнее можете прочитать по ссылке.

Ликвидированные пожары

В 6:40 возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка "Коргалжынский заповедник" ликвидировано. По данным ДЧС Акмолинской области, общая площадь пожара составила 150 га.

В Восточно-Казахстанской области ликвидировали пожар на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) в 3 км от села Сенное Катон-Карагайского района. Ликвидировать пожар удалось на площади 15 га.

Казахстанский спорт

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила свой рейтинг, по результатам которого казахстанец Бейбит Жукаев переместился на 236-ое место. Тем самым, он официально признан третьей ракеткой Казахстана по версии ATP.

В Астане прошло 7-ое мировое первенство по рукопашному бою, где хозяева турнира завоевали 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль. Это позволило казахстанцам занять первое общекомандное место на ЧМ-2023.

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