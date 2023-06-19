Северная Ирландия – Казахстан: прогноз от Айдына Кожахмета

Наша сборная приехала в Белфаст в статусе одного из лидеров группы, и хозяевам необходимо во что бы то ни стало побеждать. Подопечным же Магомеда Адиева теперь предстоит держать повышенную планку.

И что особенно приятно, Северную Ирландию никто не считает явным фаворитом, не оскорбляет Казахстан низкими коэффициентами на победу соперника.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

Северная Ирландия

Всего 3 очка в копилке и 5-ое место в группе не должны никого вводить в заблуждение: львиная доля футболистов Северной Ирландии играет в Англии – Премьер-лиге и Чемпионшипе. Да, больших звезд в ее составе нет, но, тем не менее, главный фаворит группы – Дания – 3 дня назад прилично помучилась в Копенгагене в матче против парней Мартина О’Нила.

Британцы однозначно постараются взять 3 очка дома. Тем более, что с составом проблем нет – все основные игроки команды в строю.

Казахстан

Давненько наша сборная не подходила к матчам в таком боевом состоянии: лидеры готовы на все 100 процентов, травм удалось избежать, если не считать выбывшего из строя еще до приезда в команду полузащитника "Астаны" Аслана Дарабаева. Абат Аимбетов отбыл свою дисквалификацию, поэтому, скорее всего, выйдет на поле с первых минут.

Если Казахстан сумеет добыть победу в гостях, то нам можно начинать фантазировать на тему выхода в финальную часть ЕВРО. Да, пока лишь фантазировать, но победа в Северной Ирландии реально приблизит команду к этой мечте. Хотя бы на один шаг.

История личных встреч

Тут сказать нечего, поскольку эти команды никогда ранее не пересекались.

Прогноз на матч

Полагаю, что это будет низовый матч, так как атакующий потенциал у обеих команд не самый высокий, а в обороне слаженно действовать они умеют. Поэтому рекомендую взять общий тотал матча меньше 2,5. Мои партнеры из Parimatch дают на это событие коэффициент 1.66.

Для любителей статистики также могу порекомендовать взять угловые в исполнении хозяев. Их будет немало.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на матч Северная Ирландия – Казахстан:

Северная Ирландия - 1.64, Ничья - 3.75, Казахстан - 6.10

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