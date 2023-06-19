Грозу, шквал и град прогнозируют на большей части Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях страны на 20 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, ночью на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.



На юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области – пыльная буря. Ветер западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Улытауской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 18 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность



На юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер западный, порывы 18 м/с.



В Атырауской области ожидается ветер северный, северо-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей области части ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, юго-западе, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.



На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер западный порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожароопасность.



На юге, западе, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, днем временами порывы 25 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На большей части Алматинской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, при грозе 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный временами 15-20, при грозе порывы 23-28 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ранее сообщалось о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня.