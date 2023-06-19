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Законодательство РК

В Астане шквальный ветер столкнул два крана

падение крана Фото: Instagram/astana_brothers
18 июня около 19:50 на строительном участке "Жилой комплекс GreenLine.Asyl Mura", расположенном на пересечение улиц Е10, Е51,Е305 (проектные наименования) Қ. Мұхамедханова, ветер столкнул два крана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департаменте комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу, произошло падение неработающего башенного крана КБ-401 на стоящий рядом башенный кран КБ – 503 (владелец кранов ТОО Invest city).

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"В настоящее время на месте работают инспектора ДКПБ МЧС РК по городу Астане", – говорится в сообщении.

Между тем, на фото видно, что было задето рядом стоящее здание.

Ранее башенный кран упал в Кокшетау. Тогда погиб рабочий.

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Елена Беляева
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