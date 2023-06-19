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Скорая перевернулась в результате ДТП в Талдыкоргане

авто Фото: скриншот видео
Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником Mitsubishi Montero, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Жетысуской области, участникам ДТП удалось избежать серьезных травм.

"Автомашины столкнулись на перекрестке Асанова – Дарабоз ана в Талдыкоргане. Отмечаем, что участникам дорожной аварии удалось избежать серьезных травм. При столкновении пострадали лишь автомашины, получившие технические повреждения", – сообщили в ДП области.

Разбирательством по факту уже занимаются сотрудники полиции Талдыкоргана. Проводятся соответствующие проверки.


Ранее сообщалось, что ДТП с двумя погибшими произошло на въезде в Талдыкорган.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область Талдыкорган
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