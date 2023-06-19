В Актюбинской области поезд сбил 25 коз

Грузовой поезд сбил 25 голов мелко-рогатого скота на перегоне Сарысай – Хромтау в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, машинист грузового поезда попытался экстренно затормозить из-за нахождения животных на железнодорожных путях, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось.

"Поезд сбил 25 голов мелко-рогатого скота, из них погибло – 20. Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут. В результате проведенных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установлен хозяин домашних животных. Им оказался 64-летний житель Актюбинской области", – говорится в сообщении.

В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог и наложен штраф в размере 5 МРП.

Согласно информации пресс-службы МВД РК, с начала года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте зарегистрировано 670 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 172, связанных с нахождением на железнодорожном полотне домашних животных – 386 и др.

Ранее в мае грузовой поезд сбил автомобили на переезде в Алматы.