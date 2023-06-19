Федеральный президент Германии прибыл в Казахстан

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Как пишет пресс-служба правительства, в аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнерства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Штайнмайер выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе Казахско-германского бизнес-форума.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.