Ситуация в Украине: Киев заплатил за непригодное оружие $800 млн, готовится новый закон о санкциях против РФ

Фото: president.gov.ua

Источники и замминистра обороны Украины заявили зарубежным СМИ о том, что Киев заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов с февраля 2022 года за контракты, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, сообщает Zakon.kz.

Лавров прибыл в Минск для участия в заседании СМИД ОДКБ.

Новое правительство Финляндии, которое, как ожидается, приступит к работе во вторник, намеревается направить основные потоки поддержки Украине и собирается лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию, сообщает со ссылкой на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Комитет Госдумы РФ по контролю внес проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все имеющиеся у украинских войск американские зенитные ракетные комплексы Patriot находятся в рабочем состоянии.

Шведская комиссия по обороне в своем докладе назвала Россию "долгосрочной угрозой безопасности страны и Европы в целом".

НАТО выступает против заморозки конфликта в Украине и мира на российских условиях – Столтенберг.

Очевидно, что НАТО не будет стороной конфликта в Украине – канцлер ФРГ Шольц.

По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ "под угрозой может оказаться сама украинская государственность" – глава СВР РФ Нарышкин.

У Вашингтона нет данных, указывающих на то, что Китай передает вооружение России – госсекретарь США Блинкен.

Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко заявил о том, что Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви.

Конституционный суд Молдовы признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка.

Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

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