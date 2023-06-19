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Ситуация в Украине: Киев заплатил за непригодное оружие $800 млн, готовится новый закон о санкциях против РФ

Украина Фото: president.gov.ua
Источники и замминистра обороны Украины заявили зарубежным СМИ о том, что Киев заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов с февраля 2022 года за контракты, которое прислали в непригодном для боев состоянии или не отправили вовсе, сообщает Zakon.kz.
  • Лавров прибыл в Минск для участия в заседании СМИД ОДКБ.
  • Новое правительство Финляндии, которое, как ожидается, приступит к работе во вторник, намеревается направить основные потоки поддержки Украине и собирается лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию, сообщает со ссылкой на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
  • Комитет Госдумы РФ по контролю внес проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних.
  • Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все имеющиеся у украинских войск американские зенитные ракетные комплексы Patriot находятся в рабочем состоянии.
  • Шведская комиссия по обороне в своем докладе назвала Россию "долгосрочной угрозой безопасности страны и Европы в целом".
  • НАТО выступает против заморозки конфликта в Украине и мира на российских условиях – Столтенберг.
  • Очевидно, что НАТО не будет стороной конфликта в Украине – канцлер ФРГ Шольц.
  • По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ "под угрозой может оказаться сама украинская государственность" – глава СВР РФ Нарышкин.
  • У Вашингтона нет данных, указывающих на то, что Китай передает вооружение России – госсекретарь США Блинкен.
  • Великобритания представила закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине.
  • Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко заявил о том, что Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви.
  • Конституционный суд Молдовы признал оппозиционную партию "Шор" вне закона, заявил глава КС Николай Рошка.
  • Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

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Редакция Zakon.kz
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