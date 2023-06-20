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В Уганде задержали завуча и директора по делу о теракте в школе

задержание подозреваемых Фото: pixabay
Правоохранители Уганды арестовали 20 подозреваемых по делу о теракте в школе, жертвами которого стали более 40 человек, в том числе директор и завуч школы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Chimp Reports, первая леди Уганды Джанет Мусевени, занимающая пост министра образования, также рассказала о возможной связи с терактом некоммерческой организации (НКО), которая предоставляла школе финансовую помощь. По ее словам, НКО направила в школу аудиторов для проверки учебников.

"В четверг мы сказали этим аудиторам, чтобы они ушли, а в пятницу произошел трагический инцидент", – сказала супруга президента страны.

Согласно изданию, следствие подозревает, что владельцы школы одновременно были руководителями НКО и наняли террористов из ADF, чтобы сжечь школу.

Нападение на среднюю школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе страны произошло 16 июня. Террористами было убито 42 человека, в том числе 37 школьников. Ответственность за атаку власти возложили на исламистскую группировку повстанцев "Союзных демократических сил" (ADF).

Группировка ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДР Конго и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.

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