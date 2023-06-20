Восемь человек эвакуировали из горящего дома в Актау

Из 12-этажного дома, где случился пожар, спасатели Актау вывели восемь жильцов, среди них четверо детей, сообщает Zakon.kz.

Спасательная операция началась в 23:11 19 июня по адресу: 33 микрорайон, дом 21. Из 12-этажного жилого дома спасатели эвакуировали восемь жильцов. Среди них – четверо детей, передает mangystaumedia со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Кроме того, с места пожара пожарные спасли 57-летнего мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

В одной из квартир многоэтажки загорелся кухонный гарнитур. Площадь пожара составила 30 кв.м, уточнили в департаменте по ЧС. Причины пожара будут установлены после проведения необходимых экспертиз.

19 июня в 21:09 стало известно, что пожар в районе Нура около озера Талдыколь локализован. Ранее сообщалось, что на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой. По предварительной оценке площадь горения составила 80 гектаров.