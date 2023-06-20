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Популярному блогеру Елене Блиновской хотят продлить срок ареста

Популярному блогеру Елене Блиновской хотят продлить срок ареста Фото: Instagram/elena_blinovskaya
"Королеве марафонов", российскому блогеру Елене Блиновской следствие просит продлить срок ареста, сообщает Zakon.kz.

В Персненский районный суд Москвы от следственных органов поступило ходатайство о продлении срока ареста популярного блогера Елены Блиновской еще на месяц, пишет "Вечерняя Москва".

Если суд удовлетворит ходатайство следователей, то Елена Блиновская останется под стражей до 26 июля. Заседание суда намечено на среду, 21 июня, в полдень по времени Москвы.

Популярную ведущую марафонов Елену Блиновску и ее мужа обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

27 апреля известного российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

Мария Мельникова
Россия
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