Главное к утру: сенсационная победа казахстанских футболистов, пожар близ Астаны, продажа детей

Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2024. Пожар у озера Талдыколь близ Астаны локализован. Женщина продала близнецов-младенцев в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Сенсационная победа

Ярким голом закончился матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу в Белфасте. Первый и единственный гол в ворота соперников забил на 88 минуте казахстанский футболист Абат Аймбетов, чем принес сборной Казахстана сенсационную победу.

Пожар близ Астаны

В районе Нура около озера Талдыколь близ Астаны на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой. По предварительной оценке площадь горения составила 80 га. В 21:09 поступило сообщение, что пожар локализован.

Продажа детей

В Кызылординской области 44-летняя женщина продала младенцев-близнецов 2023 года рождения. В полиции начали расследование по статье "Торговля людьми".

Новости Казахстана

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