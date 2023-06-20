Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: сенсационная победа казахстанских футболистов, пожар близ Астаны, продажа детей

Главное к утру: сенсационная победа футболистов, пожар близ Астаны, продажа детей Фото: Тwitter/kzsbornaya, пресс-служба МЧС, пресс-служба ДП Кызылординской области
Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2024. Пожар у озера Талдыколь близ Астаны локализован. Женщина продала близнецов-младенцев в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Сенсационная победа

Ярким голом закончился матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу в Белфасте. Первый и единственный гол в ворота соперников забил на 88 минуте казахстанский футболист Абат Аймбетов, чем принес сборной Казахстана сенсационную победу.

Пожар близ Астаны

В районе Нура около озера Талдыколь близ Астаны на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой. По предварительной оценке площадь горения составила 80 га. В 21:09 поступило сообщение, что пожар локализован.

Продажа детей

В Кызылординской области 44-летняя женщина продала младенцев-близнецов 2023 года рождения. В полиции начали расследование по статье "Торговля людьми".

Новости Казахстана

Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Минпросвещения. Сообщается, что он переходит на другую должность.

В Экибастузе сразу несколько школьниц заявили о домогательствах со стороны учителя физкультуры. Старшеклассницы уверяют, что через мессенджеры он присылал им непристойные фото и приглашал к интиму.

В Костанае 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры во дворе дома, нанес своей супруге множественные ножевые ранения. Женщину госпитализировали.

Мальчика госпитализировали в реанимацию после того, как он упал, сорвавшись с дерева, в одном микрорайонов Уральска. По некоторым данным, у ребенка перелом шеи.

Пчеловоды села Миролюбовка Узункольского района Костанайской области заявили о массовой гибели пчел на своих подворьях. Причину гибели медоносных насекомых выясняют в Астане.

16-летний подросток утонул в море недалеко от Актау во время празднования окончания учебного года с одноклассниками и учителем. Еще четыре пострадавших ребенка госпитализированы.

Факты жестокого обращения с животными в центре отлова Шымкента расследуют полицейские. Работников приюта уволили.

Аким Караганды Мейрам Кожухов вечером 19 июня посетил две больницы, куда госпитализировали двух мальчиков, получивших травмы на детской площадке во время урагана.

Читайте также

Восемь человек эвакуировали из горящего дома в Актау

Подросток утонул близ Актау во время празднования окончания учебного года

В реанимацию попал ребенок после падения с дерева в Уральске

Мария Мельникова
Астана Актау Западно-Казахстанская область Караганда Костанай Костанайская область Кызылординская область Мангистауская область Уральск Шымкент Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
курс доллара
Курс доллара резко снизился 19 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления