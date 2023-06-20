Ирландский форвард Макменамин высказался о поражении казахстанским футболистам

Нападающий сборной Северной Ирландии по футболу Конор Макменамин прокомментировал матч отборочного раунда Евро-2024 против команды Казахстана, где его коллектив проиграл со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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27-летний форвард огорчен итогом важного поединка против гостей из Казахстана. Северная Ирландия потерпела домашнее поражение с минимальным счетом 1:0, что серьезно подорвало надежды на выход в финальную часть Чемпионаты Европы 2024 года.

"Сдулись и упали духом, были в двух тренировочных лагерях и провели вместе почти три недели. Это было тяжело, и то, что мы ничего не добились, нас очень разочаровало. Как говорит тренер, должны учиться. Это такая конкурентная группа, команды примерно равного уровня. Мы были наказаны, это был действительно небрежный гол, мы не можем продолжать пропускать такие голы. На этом уровне все так тонко, и за ошибки всегда наказывают. Когда у тебя появляются шансы, ты должен ими воспользоваться, иначе тебя накажут". Игрок сборной Северной Ирландии Конор Макмениман

Накануне ночью казахстанцы сенсационно переиграли футболистов Северной Ирландии в Белфасте. Победу гостям за две минуты до финального свистка арбитра принес форвард "Астаны" Абат Аймбетов. Ирландцы в свою очередь потерпели третье поражение подряд со счетом 1:0 и располагаются на пятой строчке в подгруппе H.





После этого успеха сборная Казахстана располагается на второй строчке турнирной таблицы группы H, имея в своем активе 9 баллов. Мы уступаем лидерство по разнице мячей только команде Финляндии. Следующий матч казахстанская дружина проведет уже осенью, 7 сентября примет у себя дома представителей Финляндии.