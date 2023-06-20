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Огромные очереди у стойки регистрации прокомментировали в аэропорту Алматы

Огромные очереди у стойки регистрации прокомментировали в аэропорту Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В аэропорту Алматы огромные очереди на стойках регистрации и заторы на парковке, сообщает Zakon.kz.

В воздушной гавани прокомментировали, почему так происходит. 

"В связи с увеличением рейсов во время летних отпусков и каникул для удовлетворения потребностей туристов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту.  На данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории аэропорта", – говорится в сообщении. 

В Департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта рассказали, что делают все возможное для скорейшего завершения строительства нового международного пассажирского терминала, пропускная способность которого составит 8 миллионов человек и который предоставит необходимый комфорт и удобство жителям и гостям столицы.

Отмечается, что на сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала составляет 2,7 миллиона человек в год. Аэропорт в 2022 году принял более чем 7,2 млн пассажиров и планируется увеличение пассажиропотока до 8 миллионов в 2023 году.

Ранее в аэропорту Астаны объяснили скопление людей у пунктов досмотра.

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