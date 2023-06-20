Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Налоговики проверили две АЗС в Алматы

Налоговики Алматы проверили две АЗС Фото: Zakon.kz
Департаментом государственных доходов по городу Алматы регулярно проводит анализ субъектов рынка подакцизной продукции с целью выявления теневого оборота подакцизных товаров, сообщает Zakon.kz

В ходе проведения тематической налоговой проверки в двух АЗС, принадлежащих одному налогоплательщику 15 июня выявили незаконный оборот нефтепродуктов в общем объеме 26 295 литров ГСМ.

"Хранение и реализация нефтепродуктов из неучтенных резервуаров без установки контрольных приборов учета (КПУ), что является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов"", – говорится в сообщении. 

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность п.п. 8 п. 5 статьи 281 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

"По вышеуказанным фактам для принятия процессуального решения проводится работа по передачи в судебные органы города Алматы", – отмечается в сообщении. 


По всем имеющимся фактам незаконной реализации подакцизной продукции, жители города Алматы могут обращаться в Департамент государственных доходов по г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, каб. 417, телефон для справок: 8(727) 267-35-62.

Читайте также

Дети Саясата Нурбека будут учиться в Казахстане

КНБ предотвратил криминальную разборку между двумя преступными группами

Концерт группы Би-2 отменили в Семее

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
курс доллара
Курс доллара резко снизился 19 июня
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления