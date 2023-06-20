Налоговики проверили две АЗС в Алматы

Департаментом государственных доходов по городу Алматы регулярно проводит анализ субъектов рынка подакцизной продукции с целью выявления теневого оборота подакцизных товаров, сообщает Zakon.kz

В ходе проведения тематической налоговой проверки в двух АЗС, принадлежащих одному налогоплательщику 15 июня выявили незаконный оборот нефтепродуктов в общем объеме 26 295 литров ГСМ.



"Хранение и реализация нефтепродуктов из неучтенных резервуаров без установки контрольных приборов учета (КПУ), что является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов"", – говорится в сообщении.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность п.п. 8 п. 5 статьи 281 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

"По вышеуказанным фактам для принятия процессуального решения проводится работа по передачи в судебные органы города Алматы", – отмечается в сообщении.



