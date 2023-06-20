Сигареты на 89 млн тенге изъяли из теневого оборота в Сатпаеве

Жителя Сатпаева подозревают в незаконном предпринимательстве. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации, сообщает Zakon.kz.

Данный факт выявлен Департаментом АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры области.

"По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тыс. пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 УПК РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в АФМ.

Ранее сообщалось, что должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" подозревают в хищении бюджетных средств. По данным АФМ, бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу" в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша, путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий.