Интернет есть и в предгорьях: "Казахтелеком" развернул "радиомост" в Зайсане

Крупнейший телеком-оператор Казахстана обеспечил скоростным соединением новый частный сектор в приграничном городе Зайсан – городе со сложным рельефом на востоке страны.

Зайсан расположен на берегу одноименного озера, в предгорьях хребта Саур, на границе Восточно-Казахстанской области Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Рельеф в административном центре Зайсанского района ВКО достаточно сложный для прокладки фиксированных линий, при этом город постоянно растет: здесь сейчас активно ведется строительство жилых домов по программе "Одноэтажный Восток" в микрорайонах "Сауыр" и "Қазақ ауылы". Сегодня в городе проживает более 5300 семей, из которых 60% пользуются интернетом от "Казахтелекома", нашедшего техническое решение для этого населенного пункта.

Мурат Амантай, Фото: АО "Казахтелеком"

"Казахтелеком" в Зайсане всего за полтора месяца подключил к "оптике" треть домохозяйств нового жилого массива "Қазақ ауылы", в планах подключение еще 150 домов. Прокладка оптоволокна традиционным фиксированным способом в Зайсане затруднительна, поскольку город расположен в горной местности. И поэтому установка сети по технологии "радиомост" стала оптимальным решением, по данной технологии мы можем подключить жителей к интернету за несколько дней". Коммерческий директор В2С Восточного региона Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Мурат Амантай

Фото: АО "Казахтелеком"

"Радиомост" применялся ведущим телеком-оператором до сих пор в основном в сельской местности, на базе подключений к магистральной оптико-волоконной линии государственных и бюджетных организаций. Оптическая магистраль была построена "Казахтелекомом" в различных сельских населенных пунктах страны еще в 2020 году, сейчас на ее базе разворачиваются "радиомосты", с помощью которых только за последний календарный год ведущий телеком-оператор Казахстана обеспечил интернетом 11 отдаленных сел Восточно-Казахстанской области, благодаря чему более 500 сельчан имеют доступ к современному скоростному интернету.

В прошлом месяце аналогичным образом "Казахтелеком" произвел беспроводное интернет-подключение 83 домов частного сектора в пригороде Зайсана. Технология предоставляет возможность широкополосного доступа на скорости до 20 Мбит/с, механизм организации передачи данных прост: передающая антенна, подключенная к магистральной линии, размещается на самой высокой точке населенного пункта, радиус охвата сигналом при этом составляет 10 километров. Принимающие сигнал радиомоста устройства устанавливаются в домах пользователей, одними из них в городе Зайсан стала семья Төлегена Сәлімханова.

Местный предприниматель выбрал тарифный план "Tolkyn", разработанный "Казахтелекомом" специально для пользователей интернета по технологии "радиомост". Пакет услуг включает в себя удобную комбинацию из интернета и мобильной связи Altel, сам Төлеген Сәлімханов – владелец небольшой станции технического обслуживания автомобилей. Переоборудовав гараж под мастерскую, он начал заниматься мелким кузовным ремонтом – и говорит, что интернет от "Казахтелекома" помогает ему в бизнесе.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Решил открыть свою автомастерскую в новом микрорайоне – переоборудовал гараж, все запчасти и инструменты заказал онлайн. Для развития своих профессиональных навыков смотрю видео-обзоры в youtube, стараюсь постоянно узнавать что-то новое. Хороший интернет стал настоящей необходимостью, поэтому, как заселился в новый дом, сразу подал заявку на подключение. И могу сказать, что интернет работает без нареканий". Төлеген Сәлімханов

Фото: АО "Казахтелеком"

Помимо развития оптических сетей в малых городах, телеком-оператор продолжает работу по подключению к интернету сел в Восточно-Казахстанской области: так, в самом конце прошлого года "Казахтелеком" установил "радиомост" в отдаленном селе Үлкен Қаратал, у жителей которого впервые появился доступ к всемирной паутине. Сегодня число пользователей в этом селе близится к 50 абонентам, а компания до конца лета планирует подключить к "оптике" еще один отдаленный населенный пункт ВКО, село Біржан.