150 граждан призовут на сборы в Погранслужбу КНБ

Председатель Комитета национальной безопасности утвердил приказ от 13 июня 2023 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2023 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской и Туркестанской областям сроком на 30 календарных дней", – сказано в тексте.

Как поясняет ведомство, проведение воинских сборов предусмотрено Планом развития мобилизационной подготовки в Пограничной службе КНБ на 2021-2023 годы.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, документ направлен на проведение воинских сборов для обучения военнообязанных знаниям и навыкам на базе департаментов Пограничной службы КНБ по Алматинской и Туркестанской областям – по 75 человек на каждый департамент. Материальное и финансовое обеспечение проекта (питание, вещевое имущество, расходы на перевозку) будут осуществлять в пределах выделенных бюджетных средств.

Приказ вводится в действие 30 июня 2023 года.