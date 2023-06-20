Советы страховщиков: Как выбрать страховку, которая защитит в путешествии

Обеспечить свою безопасность на отдыхе и полностью или частично возместить ущерб от несчастного случая можно с помощью туристической страховки. При этом ее стоимость и условия будут зависеть от множества факторов. Подробнее об этом Zakon.kz рассказали в страховых компаниях.

Поездки за рубеж не всегда приносят только приятные впечатления, иногда возникают непредвиденные ситуации, которые способны серьезно подпортить отдых, например отравление или случайная травма. Именно поэтому, планируя отпуск или путешествие, необходимо заранее позаботиться о безопасности и оформить страховку, которая сможет покрыть убытки, связанные с вашим здоровьем. И здесь важно правильно подобрать туристической страховой полис.

Виды туристических страховок

По данным страховых компаний, существует два вида страхования туристов – обязательное страхование туриста (ОСТ) и добровольное страхование туриста. К примеру, ОСТ включено во все путевки турагентств. При этом, в таком случае выбор страховой компании от туриста не зависит.

В страховой компании "Amanat" пояснили, что условия страхования во всех страховых компаниях одинаковые.

"ОСТ покрывает лечение и диагностику острых заболеваний, возникших на территории страхования в период действия страхового полиса, в лимите страховой суммы". СК "Amanat"

Что касается, добровольного международного страхования туриста, то такую страховку туристы как правило покупают при самостоятельной организации тура, без агентств. Она может приобретаться как отдельно, так и в качестве дополнительного полиса к ОСТ. В целом добровольная страховка дает дополнительные опции и более широкий выбор страховых рисков.

"Условия таких страховых продуктов отличаются. У каждой страховой компании условия свои. Добровольное страхование туриста может включать в себя риски такие как, страхование от не вылета, страхование от потери багажа, от потери документов, опоздание на рейс, медицинское страхование туриста и многое другое". СК "Amanat"

В компании отметили, что страховка покрывает экстренное лечение и диагностику состояний, угрожающих жизни и здоровью. Например, кровотечения, острые боли, повышение температуры тела, острые аллергические реакции, отравления, укусы насекомых и другие.

Заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев добавил, что у добровольной страховки нет жестких требований законодательства к тарифам и страховому покрытию, в отличии от обязательной страховки. Поэтому стоимость добровольной страховки будет зависеть от потребностей и возможностей туриста.

"Все страховые компании формируют пакет страхового покрытия и его стоимость на основе рыночной конкуренции. Стоимость услуги страхования и пакет наполнения могут меняться от одной компании к другой очень сильно". Нуржан Джантуреев

Подчеркнем, что в ряде случаев страховка покрывает стоимость указанных услуг только в пределах страховой суммы.

"Также нужно помнить, что страховка распространяется только на экстренные медицинские услуги. Не получится выехать за границу и воспользоваться страховкой для проведения каких-то плановых медицинских процедур". Нуржан Джантуреев

Средняя стоимость страховки и что на нее влияет

По данным "Amanat" в среднем страховка может составлять один евро за день отдыха. При этом ее окончательная стоимость будет зависеть от количества дней отдыха или пребывания за рубежом, возраста туриста, целей поездки, дополнительных рисков и прочего.

При этом, турист может рассчитывать только на сумму, указанную в страховке. Например, при ОСТ страховая сумма может составлять 10, 30, 50 тысяч евро или долларов. При добровольном страховании сумма страхового покрытия быть увеличена и до 100 тысяч, если того пожелает путешественник. Необходимо учитывать, что чем выше страховая сумма, тем дороже страховка.

По словам Нуржана Джантуреева самые доступные тарифы на страхование, как правило, при посещении стран Европы и СНГ, а самые высокие при посещении США, Канады и Японии.

“На тариф влияет стоимость медицинских услуг в той или иной стране, а также уровень криминогенной обстановки и безопасности инфраструктуры. Отравиться стритфудом можно в любой стране, но вот в Африке или Юго-Восточной Азии это происходит чаще". Нуржан Джантуреев

При выборе страховки, страховщик также советует ориентироваться на сумму страхового покрытия и соотносить ее с примерной стоимостью медицинских услуг в стране предполагаемого пребывания, и дополнительными услугами. Предположим, с транспортировкой человека авиабортом, если такая необходимость возникнет.

"Давайте разберем на конкретном примере. Допустим, вы хотите съездить в Италию на две недели. Италия входит в зону Шенген, поэтому страховка будет действовать на всей территории стран, входящих в Шенгенскую зону. Покрытие по требованию посольства составляет не менее 30 тысяч евро". Нуржан Джантуреев

При этом, стоимость полиса на 15 дней может составить 11 евро. Однако, если в страховку включить покрытие от Covid-19 с лимитом на 1 000 евро, стоимость страховки вырастет вдвое. Для туристов 65 лет, стоимость полиса также может будет в два раза дороже, а для ребенка до одного года в полтора раза.

Что еще следует учитывать

При выборе страховки специалисты "Amanat" рекомендуют туристу брать в расчет - будет ли отдых активным или спокойным.

"Обратите внимание на франшизу. Полис с франшизой стоит дешевле, но при возникновении страхового случая нужно будет оплачивать некоторые услуги самостоятельно. При выборе страны для путешествия рекомендуем обратить внимание на цены медицинских услуг. В странах с дорогой медициной рекомендуем выбирать страховую сумму больше, так как есть случаи, когда страховой суммы не хватало для лечения экстренного заболевания". СК "Amanat"

Не будет лишним и проверить действие страхового полиса – он может как заканчиваться с возникновением первого страхового случая, так и действовать на весь период путешествия в пределах страховой суммы.

Как воспользоваться страховкой за рубежом

Если на отдыхе или в путешествии произошел страховой случай, то чтобы воспользоваться страховкой, пострадавшему необходимо обратиться в сервисную компанию (Ассистанс). Контакты таких компаний указываются в полисах или выдаются страховой компанией.

Страховщики отмечают, когда случай требует экстренной помощи, то застрахованный может обратиться в ближайшую клинику, оплатить самостоятельно все расходы, сохранить документы, относящиеся к случаю, чеки, счета медицинские документы. О случае необходимо сообщить в страховую или сервисную компанию в течение 3-дней после возникновения случая. После возвращения домой турист имеет право написать заявление на возмещение потраченных средств, если случай будет расценен как страховой, то расходы будут возмещены.

Кроме того, ассистанс может предоставить контакты ближайшего медицинского учреждения, услугами которого можно воспользоваться в рамках страхового покрытия.

"Обычно медицинские учреждение самостоятельно выставляет счета на оплату в медицинский ассистанс, с которой работает страховая компания. Некоторые медицинские учреждения принимают оплату на месте. По приезду застрахованный предоставляет документы, выданные клиникой, после чего страховая компания возмещает понесенные расходы". Нуржан Джантуреев

Бывают случаи, когда туристы не могут получить необходимую помощь по страховке. Это чаще всего происходит тогда, когда застрахованные не хотят ждать организации помощи, не обращаются в сервисную компанию, не хотят платить франшизу. Также, событие может не подпадать под страховой случай, а иногда люди просто недовольны предоставленной клиникой.

"Иногда не получается получить помощь по страховке, так как не все медицинские центры сотрудничают со страховыми компаниями, сервисными центрами. Медицинским центрам удобнее получать оплату наличными от самих туристов. В таких случаях предусмотрено покрытие постфактум, то есть возмещение потраченных средств после возвращения на Родину в лимите страховой суммы и с предоставлением всех подтверждающих документов". СК "Amanat"

В заключение добавим, что по итогам 2022 года, согласно данным Нацбанка, по добровольному страхованию туристов (выезжающим за рубеж) собрано более 4,2 млрд тенге премий и осуществлено свыше 492 млн тенге страховых выплат. Как отметили страховщики, основной спрос на данный страховой продукт традиционно приходится на вторую половину года, с началом лета.