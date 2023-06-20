Ауылдан-Арманға: более 800 одаренных сельских учеников собрались в Астане
Олимпиада 2022-23 учебного года проходила в 3 этапа среди сельских школьников 8 класса.
На 1 этапе с 31 октября по 17 ноября 2022 года приняли участие 37 692 ученика из сельских школ страны, на 2 этапе, который проходил с 17 по 22 марта - более 7,7 тысяч детей.
Открытие 3 этапа пройдет в рамках республиканского слета финалистов олимпиады IQanat с 18 по 22 июня 2023 года. В эти дни дети пройдут финальный отбор.
Фото: IQanat
Тесты составлены на логику, математическое и пространственное мышление, критическое мышление, на знание английского языка. Также дети сдают один предмет на выбор из 6: биология, химия, физика, география, математика, история. Так, возможность стать победителем предоставляется всем, а не только тем, у кого хорошие оценки в школе.
Кроме отбора, дети пройдут образовательные модули и тренинги личностного роста. С мотивационными речами выступят казахстанские предприниматели, общественные деятели, представители политической элиты.
Фото: IQanat
Основным посылом этих встреч будет месседж, что границы только в сознании и нет недостижимых целей, главное - научиться их планомерно достигать.
IQanat - это социально-образовательный проект казахстанских предпринимателей, направленный на оказание поддержки сельским школьникам и предоставление возможности обрести качественное образование.
Фото: IQanat
"Каждый из вас уже победитель, вы представляете здесь свою школу, свой аул, свою семью. Мы уверены, что по приезду вы сможете донести до ваших друзей и родных, как важно стараться быть лучше, как необходимо получать знания и верить в себя, и тем самым уже начать помогать своей малой родине. Удачи вам и добро пожаловать в большую и добрую семью IQanat!"Попечитель проекта Нурасыл Джарбасов
Директор фонда Алия Саликова отмечает, что попечители фонда - это ролевые модели для сельских детей.
"Каждый из них имеет свою историю, сталкивался с различными жизненными преградами, но то, что они хотят поддержать село, район, область и дать им возможности наравне с городскими детьми - дорогого стоит. Это правильный пример, когда предприниматели объединяются и поддерживают малую родину, такое же воспитание мы даем детям".Алия Саликова
Фото: IQanat
Финал олимпиады проводится при поддержке фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.