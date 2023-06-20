Ауылдан-Арманға: более 800 одаренных сельских учеников собрались в Астане

В Астане стартовал финал республиканской олимпиады IQanat, который собрал 824 одаренных ученика из всех 166 районов Казахстана. Эта олимпиада проходит шестой год подряд и за эти годы охватила более 160 тыс. сельских учеников.

Олимпиада 2022-23 учебного года проходила в 3 этапа среди сельских школьников 8 класса.

На 1 этапе с 31 октября по 17 ноября 2022 года приняли участие 37 692 ученика из сельских школ страны, на 2 этапе, который проходил с 17 по 22 марта - более 7,7 тысяч детей.

Открытие 3 этапа пройдет в рамках республиканского слета финалистов олимпиады IQanat с 18 по 22 июня 2023 года. В эти дни дети пройдут финальный отбор.

Фото: IQanat

Тесты составлены на логику, математическое и пространственное мышление, критическое мышление, на знание английского языка. Также дети сдают один предмет на выбор из 6: биология, химия, физика, география, математика, история. Так, возможность стать победителем предоставляется всем, а не только тем, у кого хорошие оценки в школе.

Кроме отбора, дети пройдут образовательные модули и тренинги личностного роста. С мотивационными речами выступят казахстанские предприниматели, общественные деятели, представители политической элиты.

Фото: IQanat

Основным посылом этих встреч будет месседж, что границы только в сознании и нет недостижимых целей, главное - научиться их планомерно достигать.

IQanat - это социально-образовательный проект казахстанских предпринимателей, направленный на оказание поддержки сельским школьникам и предоставление возможности обрести качественное образование.

Фото: IQanat

"Каждый из вас уже победитель, вы представляете здесь свою школу, свой аул, свою семью. Мы уверены, что по приезду вы сможете донести до ваших друзей и родных, как важно стараться быть лучше, как необходимо получать знания и верить в себя, и тем самым уже начать помогать своей малой родине. Удачи вам и добро пожаловать в большую и добрую семью IQanat!" Попечитель проекта Нурасыл Джарбасов

Директор фонда Алия Саликова отмечает, что попечители фонда - это ролевые модели для сельских детей.

"Каждый из них имеет свою историю, сталкивался с различными жизненными преградами, но то, что они хотят поддержать село, район, область и дать им возможности наравне с городскими детьми - дорогого стоит. Это правильный пример, когда предприниматели объединяются и поддерживают малую родину, такое же воспитание мы даем детям". Алия Саликова

Фото: IQanat

Финал олимпиады проводится при поддержке фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.