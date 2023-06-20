Главное за 20 июня: переговоры Токаева, льготное автокредитование, криминальные разборки

О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и президент Германии. Льготное автокредитование: деньги могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. КНБ предотвратил криминальную разборку между двумя преступными группами. Подборка главных новостей за 20 июня 2023 года от Zakon.kz.

Тет-а-тет: президенты Казахстана и Германии провели переговоры

В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайерем, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. По завершении главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

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Кроме того, президент Германии поддержал Казахстан в поиске альтернативных логистических путей в условиях сложной геополитической обстановки.

Также Токаев и Штайнмайер подписали девять документов.

В завершении Акорда опубликовала совместное заявление двух президентов.

Позиция Казахстана по Украине

Во время встречи с президентом Германии Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.

Во-первых, по его словам, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, продолжил президент, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

Позднее он прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств.

Что будет с льготным автокредитованием в Казахстане

Средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. По его словам, представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.

Позднее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов прокомментировал это решение.

"Я понимаю, что могут быть претензии, но это не единственная программа и цель этой программы, когда она выделялась – максимальный эффект", – сказал он.

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Оспанов уточнил, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.

Две преступные группы пытались устроить "разборку" в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске Комитет национальной безопасности совместно с органами внутренних дел пресек запланированную криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами. В ходе операции более 20 участников были задержаны около одного из кафе города, куда отдельные из них прибыли с оружием.

Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор

В столичном суде вынесли приговор в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Его приговорили к восьми годам.

Захват заложников в Астане

18 июня 2023 года вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Через два дня, 20 июня 2023 года, Алихана Мурадова арестовали на 2 месяца.

Под Астаной второй день бушует пожар

Пожарные подразделения ДЧС Астаны уже вторые сутки ведут борьбу с огнем разгоревшегося сухостоя и камыша между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы. Пожарные производят тушение отдельных очагов тления сухостоя. Площадь – 80 га.

Победа сборной Казахстана по футболу

Ночью 20 июня сборная Казахстана по футболу сенсационно обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2024. Позднее в соцсетях появилось видео из раздевалки, в котором главный тренер Магомед Адиев похвалил казахстанских футболистов.

Также нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов поздравил всех казахстанцев с победой над командой Северной Ирландии.

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Кроме того, защитник сборной Казахстана по футболу Абзал Бейсебеков после успеха над Северной Ирландией высказал свое мнение по игре. В частности, он от имени своих коллег посвятил победу жителям Абайской области – региону, который недавно пострадал от крупного пожара.

Отмена концерта группы Би-2 в Семее

В Семее акимат объявил об отмене ранее запланированного концерта российской группы Би-2. Ранее артисты выступили на площадках Алматы и Астаны. Солисты группы перед выездом в тур по Казахстану объявили, что передадут все вырученные за концерт в Семее средства на помощь пострадавшему региону.

Позднее стало известно, что концерт все-таки состоится.

Выходные для казахстанцев в июне и июле

28 июня в Казахстане отмечают первый день Курбан айта. В этот день казахстанцы будут отдыхать. День отдыха с субботы 1 июля 2023 года переносится на пятницу 7 июля 2023 года. При этом 1 июля будет рабочим днем. Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.

Новые правила уничтожения лекарств

Министерство здравоохранения приказом от 12 июня 2023 года утвердило в новой редакции "Правила уничтожения пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий".

Рыбалка в Казахстане

И.о. Министра экологии и природных ресурсов приказом от 13 июня 2023 года утвердил лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года. Корреспондент Zakon.kz узнал, сколько теперь рыбы можно выловить в казахстанских водоемах.

Обращения казахстанцев в Конституционный суд

Более трех тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд за последние пять месяцев. Об этом заявила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. Она уточнила, что эти цифры свидетельствуют не просто об интересе граждан к новому органу, а подтверждают желание каждого из обратившихся защитить свои права.

ВИЧ в больнице Алматы

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о ходе эпидемиологического расследования по выявленным случаям ВИЧ-инфекции в Алматы. По данным ведомства, все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

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В Австралии 80-летний мужчина завершил забег Ironman за 16 часов. Он начал гонку с заплыва на 3,9 км, затем сел на велосипед, а после – преодолел марафон.

Избиратели в Швейцарии приняли новый закон о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году после того, как ледники в Швейцарских Альпах потеряли треть своего объема за два десятилетия.