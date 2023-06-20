Двусторонняя торговля Казахстана с Германией достигла 10 млрд долларов

В 2022 году двусторонняя торговля Германии и Казахстана составила около 10 миллиардов долларов. Казахстан входит в число 50 главных экономических партнеров Германии, сообщает Zakon.kz.

Об этом упомянул Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в Акорде.

"Мы обсудили пути развития наших экономических отношений. Казахстан является основным экономическим партнером Германии в Центральной Азии, в нашу страну приходится 83% дальних поставок Германии со странами Центральной Азии. В прошлом году двусторонняя торговля составила около 10 миллиардов долларов. Казахстан входит в число 50 главных экономических партнеров Германии". Касым-Жомарт Токаев

Казахстан также является одним из четырех основных государств, снабжающих Германию нефтью. Сейчас страны вступили в новый этап экономического сотрудничества. По словам Касым-Жомарта Токаева, очень важно укреплять взаимовыгодные отношения.





"Для этого я сделал коллеге ряд конкретных предложений, отвечающие интересам обеих стран. Экономики наших государств во многом дополняют друг друга. Соотношение, основанное на формуле "обмен технологий" будет продуктивным для обеих стран. Казахстан и Германия могут стабильно обеспечивать свою экономику энергией и необходимым сырьем. Это особенно важно в современной сложной геополитической экономический период". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана напомнил, что в Актау откроется казахстанско-немецкий институт инжиниринга. Эти проекты, по мнению Токаева, открывают путь для обмена опытом между студентами из двух стран и позволят обеспечить экономику производства между квалифицированными кадрами.

"Еще одна важная область культурно-гуманитарных связей, в стране проживает 226 тысяч представителей немецкой национальности. Они вносят значительный вклад в развитие Казахстана. В Германии проживает более 1 млн наших бывших соотечественников. Это золотой мост, укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены укрепить взаимодействие в этой области". Касым-Жомарт Токаев

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.



