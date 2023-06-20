"Это героическая профессия": истории из рабочих дней дежурного шымкентского ДЧС

Пожарные не только спасают людей и борются с природными бедствиями, но и становятся свидетелями неординарных ситуаций. По-настоящему влюбленный в свою профессию оперативный дежурный ДЧС Шымкента, поделился историями из трудовых будней с корреспондентом Zakon.kz.

В Шымкенте работают 9 пожарных частей и 1 пожарный пост. Оперативный дежурный ДЧС Шымкента с 20-летним стажем Афрасиап Айвазов состоит в дежурной службе пожаротушения. Он выезжает только на характерные пожары, ЧС и руководит их ликвидацией. За время службы Афрасиап спас жизни сотни людей. По его словам, к выбору профессии он подошел осознанно и ни разу не пожалел.

"Спасателями идут работать люди, которые сильны не только физически, но и духом. Это люди, которые могут пожертвовать собой ради других. В такой структуре каждый должен выполнять свои обязанности. Если спасатель не готов рисковать во время тушения пожара, значит он выбрал не ту профессию. Работаю в гражданской защите более 20 лет. Мне эта профессия нравится, я считаю, что это героическая профессия, потому что ценою своей жизни мы выполняем работу". Афрасиап Айвазов

Рабочий день спасателей начинается с суточного дежурства. Они знакомятся с оперативной обстановкой гарнизона. Бойцы отрабатывают нормативы.

"Проверяем несение службы в пожарных подразделениях, это в дневное и ночное время. Проводим также практические и теоретические занятия с составом пожарных подразделений. Основные тренировки у нас отрабатываются в тепло-дымной камере. Эти тренировки предназначены для газодымозащитной службы, а также для работы в непригодные для дыхания среде", – уточнил Афрасиап.

Самые сложные пожары в карьере

Чтобы попасть в департамент, начинающие спасатели проходят первоначальное обучение в учебных республиканских центрах. Затем поступают в гарнизон для дальнейшего прохождения службы. По словам Афрасиапа Айвазова, сейчас рабочая обстановка хорошая. Работа спасателей, по его словам, начала цениться больше.

"На данный момент все идет лучшую сторону. У нас хорошее снабжение сейчас. Сейчас новая техника в наших подразделениях появилась, новые пожаро-технические оборудования есть. На данный момент у нас все отлично. В этом году нас министерство тоже хорошо поддержала в финансовом плане, зарплаты подняли, также доставили нам новые боевые снаряжения", – поделился Айвазов.

Однако Афрасиап отмечает и минусы, хотя обычно говорить о них не хочет. Однако для читателей Zakon.kz оперативный дежурный рассказал, что во время вызовов он очень много раз находился на грани жизни и смерти. Самый пугающий вызов был, когда горел актовый зал на втором этаже четырехэтажного университета, рассказывает он. О пожаре сообщили поздно, здание уже горело около двух часов и огонь стал настолько сильным, что конструкция здания начала обрушаться на огнеборцев.

"Очень высокая температура была в этом здании и там при нас все начало рушится. Перекрытия железобетонные начали падать вниз. Нас на втором этаже было примерно человек пятнадцать, так мы и начали выпрыгивать оттуда. Произошло обрушение конструкции, но никто не пострадал, все остались живы и здоровы", – рассказал Айвазов.

Наш герой вспоминает еще один шокирующий вызов. Несколько лет назад тушили пожар в жилом секторе. На месте происшествия владельцы сообщили, что в доме уже никого нет, все на улице.

"И что-то я почувствовал и отправил людей проверить дом. Они зашли, дом был большой и полностью задымлен. Два раза заходили, но никого найти в дыму не могли. Уже на третий раз обнаружили подвальное помещение. Когда начали в подвал спускаться, была практически нулевая видимость. Нашли человека, который истекал кровью. Карета скорой помощи была на месте, его доставили в больницу. Пожар затяжной был, почти до утра тушили, потому что погодные условия не позволяли успешному тушению". Афрасиап Айвазов

Фото: из личного архива Афрасиапа Айвазова

А самый сложный вызов был шесть лет назад – пожар в резервуарном парке. В тушении огня участвовал весь гарнизон Шымкента.

"Самый сложный вызов был в 2017 году 27 июня. Это было возгорание резервуарного парка, горел 2000-й резервуар, в котором находился бензин 92 марки. Тушили целые сутки, то есть с 8 утра до девяти или 10 утра следующего дня. Ребята практически сутки не спали, рискуя своей жизнью. После этого конечно всех наградили за отвагу и мужество. Вот этот пожар я считаю самым сложным в своей карьере", – говорит огнеборец.

Смена редко проходит спокойно

Помимо этого, сотрудники ДЧС также выезжают на другие виды чрезвычайных ситуаций, например – автомобильные аварии.

"Если произошло ДТП, выезжает оперативные группы и подразделения. Если при ДТП в автомобиле имеются пострадавшие люди, если они зажаты, у нас имеются специальные инструменты, которыми можно вскрыть машину и вытащить пострадавшего в безопасное место. Также бывает утечка бензина либо газа. Сейчас более 50% автомобилей ездят на газовом оборудования. Велик шанс взрыва, чтобы его не допустить, спасатели как можно быстрее ликвидируют очаг возгорания. Также они подготовлены для оказания первой доврачебной помощи. В моей практике основную помощь оказывали людям, которых вытаскивали из отдаленных помещений, которые горят", – заканчивает свой рассказ Афрасиап Айвазов.

Фото: из личного архива Афрасиапа Айвазова

Смена сотрудников ДЧС редко проходит спокойно. Часто спасателям приходится выезжать на несколько вызовов сразу. Иногда им приходится работать ночами, бывает даже сутками. А профессиональный праздник многие отмечают где-нибудь в горах, либо под водой, спасая жизни людей.