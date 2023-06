Визит Блинкена в Китай: оттепель взаимоотношений или политическая необходимость

35-минутная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась 19 июня, на второй день визита в Пекин американского государственного деятеля. Это первая на таком уровне встреча с 2018 года и с того момента, как Блинкен стал первым госсекретарем США. В предыдущий раз китайский лидер встречался с главой дипломатического ведомства США – на тот момент им был Джон Салливан.

Сам факт встречи госсекретаря США и китайского лидера оставался под вопросом до последнего момента – подтверждение тому, что она все же состоится, появилось на сайте Госдепартамента за час до начала переговоров.

Встреча США и Китая давно планировалась и откладывалась по разным причинам. Долгое время отношения двух стран были нестабильными.

Так, после последней размолвки между двумя странами из-за китайского воздушного шара-шпиона прошло пять месяцев. Инцидент произошел в феврале текущего года. Правительство Соединенных Штатов заметило китайский разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Через неделю после этого американский военный истребитель сбил подозрительный объект у побережья Южной Каролины. После этого происшествия Блинкен отменил запланированный ранее визит в Китай.

В мае Управление по вопросам киберпространства КНР из соображений национальной безопасности запретило местным компаниям покупать продукцию крупнейшего американского производителя чипов памяти Micron Technology. Это стало первым крупным ответом Пекина на действия американских властей, в октябре 2022 года ограничивших под предлогом нацбезопасности поставки высокопроизводительных микросхем в Китай.

По мнению американских аналитиков, этот прием символизирует успех поездки Блинкена в Китай. От визита госсекретаря США зависит очень многое – необходимо стабилизировать отношения и снизить риск возгорания очередного конфликта.

В первый день своего визита в КНР, 18 июня, Блинкен встретился с китайским министром иностранных дел Цинь Ган. По итогам переговоров глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США.

К слову, дипломатические отношения между США и Китаем установились в 1979 году. 15 декабря 1978 года президент США Джимми Картер, который занимал Белый дом всего четыре года, объявил о намерении восстановить дипломатические отношения с КНР. Уже на следующий день, 16 декабря, стороны издали совместное коммюнике, официально закрепившее намерение Картера.

Китайский министр иностранных дел Цинь Ган по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что самой главной проблемой в отношениях двух стран является вопрос Тайваня. Цинь Ган подчеркнул, что Пекин призывает Вашингтон придерживаться соблюдения принципа "одного Китая", согласно которому Тайвань является не независимым государством, а частью Китайской Народной Республики.

Отметим, что Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Си Цзиньпин требовал от армии "подготовиться к войне".

Также на этой встрече политики обсуждали "вызывающие озабоченность" темы и сотрудничество в тех сферах, где интересы двух стран совпадают. Они также "отметили важность содействия обменам между народами" США и Китая.

Беседа длилась семь с половиной часов — по словам чиновников, намного дольше запланированного.

Госдепартамент США охарактеризовал переговоры Блинкена и его китайского коллеги как "откровенные, предметные и конструктивные".

В свою очередь, госсекретарь пригласил члена Государственного совета и министра иностранных дел Циня в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит на взаимоприемлемое время.

На второй день визита Блинкена в Пекин, 19 июня, состоялись переговоры с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, а также ключевая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече Блинкена с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, как сообщило Центральное телевидение Китая, Ван И потребовал у госсекретаря США, чтобы США прекратили раздувать "теорию китайской угрозы", были отменены незаконные односторонние санкции против Китая, а также чтобы Штаты перестали оказывать давление на научно-техническое развитие Китая и произвольно вмешиваться во внутренние дела страны.

По мнению Ван И, две стороны "должны проявить ответственность перед народом, историей, миром, обратить вспять нисходящее движение китайско-американских отношений, вместе искать пути для того, чтобы США и Китай могли ладить между собой в новую эпоху".

Как пишет The Washington Post, стороны добились прогресса по следующим темам: восстановлена связь на высшем уровне, обсуждены проблемы и области для сотрудничества. При этом издание отметило позитивный тон государственных СМИ Китая: прежде они регулярно обвиняли Блинкена в провокациях, но при освещении его визита воздерживаются от критических высказываний.

После жесткой и многочасовой беседы с руководителем МИД Китая Цинь Ганом и заведующим Канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И китайская сторона подтвердила возможность переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена с председателем Си Цзиньпином. Лидер КНР встретился с госсекретарем США в столичном Доме народных собраний.

Эта встреча, длившаяся около получаса, стала заключительной в программе двухдневного пребывания Блинкена в КНР, куда глава Госдепартамента отправился, чтобы предотвратить возможный конфликт между двумя супердержавами.

Во время беседы госсекретарь Энтони Блинкен заявил о приверженности Соединенных Штатов к ответственному подходу в отношениях с Китаем.

Также глава американской дипломатии поделился с Си Цзиньпином впечатлениями об итогах встреч с китайскими коллегами, подчеркнув, что беседы получились конструктивные, в ходе которых удалось обсудить широкий круг как двусторонних, так и глобальных вопросов. "Я ценю возможность обсудить с вами дальнейшие действия", – добавил Блинкен.

В ответ, обращаясь к Блинкену, Си Цзиньпин выразил надежду, что благодаря визиту госсекретаря в Китай будет внесен более позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США.

"Китайская сторона четко изложила нашу позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым президентом Байденом и мной на Бали", – сказал Си Цзиньпин, обращаясь к главному американскому дипломату.

По итогу встречи китайские государственные СМИ и источники в Белом доме сообщили, что, по мнению Си Цзиньпина, Соединенные Штаты и Китай "добились прогресса" по ряду вопросов.

Кроме того, как было отмечено на переговорах, эта встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году.

Редакция обратилась к китаеведу, эксперту Института мировой экономики и политики Антону Бугаенко, чтобы он поделился своим мнением об итогах американо-китайской встречи и оценил результаты визита Блинкена в Китай.

По словам Антона Бугаенко, эта встреча давно готовилась, так как приезд Энтони Блинкена должен был состояться еще зимой, но тогда из-за разведывательного воздушного шара КНР над Соединенными Штатами была отменена.

Вместе с тем специалист считает, что такие эскалации не нужны ни одной стране, поэтому главный итог визита – формирование некоторых механизмов постоянной коммуникации.

Следует отметить и позицию Китая, продолжил эксперт. "Судя по публикациям в Поднебесной, Китай прохладно относится к этим контактам", – рассуждает Бугаенко.

Had a candid, substantive, and constructive conversation with People’s Republic of China President Xi Jinping in Beijing today. We discussed a range of important issues, including the need to manage our relationship responsibly. pic.twitter.com/Q8kuMm6kly