В Карагандинской области открылся Республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"

На полигоне "Спасск" под Карагандой состоялось торжественное открытие девятого по счету, ежегодного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", сообщает Zakon.kz.

Здесь собрались несколько сотен ребят со всех регионов Казахстана. Радует то, что соревнования становятся международными. В этом году сбор особенный. Во-первых, он посвящен 25-летию столицы нашей родины – городу Астане, во-вторых в нем принимают участие юноши и девушки из Азербайджана и Узбекистана.

Молодежь будет соревноваться между собой не только в физической подготовленности и быстрой сборки автомата, но и в интеллектуальном плане. Многие ребята привезли с собой разработанные ими роботы и устройства, например, позволяющие выключать все электронные приборы в радиусе нескольких метров.

Сбор открыл заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. От имени Министра обороны он поздравил всех участников и иностранных гостей с открытием сбора и пожелал всем успехов в соревнованиях и не терять надежды на победу в честной и упорной борьбе.

В церемонии открытия сбора приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, депутаты Парламента Сергей Ершов, Болат Керимбек, Алишер Сатвалдиев, заместители Министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.

Фото: Думана Курмангалиева

"Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Мы гордимся нашей армией, охраняющей мирную жизнь нашей страны. Гордимся вами, молодежью, которая стремится попасть в ряды Вооруженных сил Казахстана. Вот уже девятый год наша область проводит военно-патриотический сбор "Айбын". Это большая честь и высокое доверие". Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев

Фото: Думана Курмангалиева

Церемония открытия была зрелищной. После приветственных и поздравительных речей от высокопоставленных гостей мероприятия, свое мастерство показали военные. Показательные выступления по рукопашному бою сменились "операцией" на территории полигона. По легенде, группа специального назначения "Засада" занимается ликвидацией вооруженных банд-формирований. Дальше в ход пошли подразделения Сухопутных войск. Работу спецподразделений прикрывали два вертолета. Позже в бой вступили три танка. Боевой эпизод дополнили сымитированные взрывы на поле и заканчивали церемонию открытия показательные выступления летчиков истребителей. Мастера пилотажа показывали свое мастерство прямо над сценой и зрителями.

Фото: Думана Курмангалиева

Главные герои – дети

Ну, конечно же, главными героями сбора являются дети. Участие в сборе принимают две зарубежные и 43 казахстанские команды численностью 645 юношей и девушек. Кроме региональных клубов участие принимают команды военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны имени Сагадата Нурмагамбетова, а также республиканских школ "Жас улан", областных военных школ-интернатов. Все участники прошли тщательный конкурсный отбор. Возраст участников от 14 до 17 лет.

"Хотел бы отметить особенности военно-патриотического сбора "Айбын". В этом году он приобретает статус международного в связи с прибытием молодежи из наших дружественных стран Азербайджана и Узбекистана. Основная тематика турнира – 25-летие нашей столицы Астаны. Главное внимание конкурса в этом году уделяются цифровым технологиям. Это беспилотные аппараты, роботы, робототехника и другие технические новшества. Соревнованиях пройдут по прикладным и военно-спортивным видам состязаний, различным тренингам, интеллектуальным играм". Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан Тлеухан Басхожаев

Фото: Думана Курмангалиева

В программе конкурса интеллектуальная игра "Айбын дарыны", военно-полевая тактическая игра – "Күшіміз бірлікте", состязание по робототехнике SmartSarbaz и творческий конкурс "Айбын жұлдызы".

Многие команды привезли с собой реальные робототизированные разработки. Достигать таких масштабных успехов им помогает Фонд развития робототехники в Центральной Азии USTEM Robotics. Сотрудники фонда создают учебные программы и планы, по которым потом обучаются дети, а талантливые и одаренные участвуюв международных соревнованиях.

"Около 10 лет наш фонд занимается развитием в Центральной Азии робототехники. Наши дети участвовали в более сотни международных соревнованиях. Особенное достижение было в 2022 году. На международном турнире среди 180 стран Казахстан стал абсолютным чемпионом, занял первое место. Весь опыт, который мы собрали, хотим передать детям, которые в будущем могут посвятить свою жизнь армии. Мы работаем по четырем направлением: мобильная военная робототехника, кибербезопасность, радиоэлектроника и разработки в области авиации. Задача школьного образования – развивать навыки. Мы должны понимать, что в ХI веке необходимо развивать технологические навыки. А, когда получат образование в наших или зарубежных университетах, то будут создавать реальные разработки", – рассказал руководитель общественного Фонда развития робототехники в Центральной Азии USTEM Robotics и куратор направления SmartSarbaz Асылбек Мурзахметов.

В своей речи Асылбек Мурзахметов выделил команду из Абайской области, которые создали впечатляющего робота. Он может проникать на территорию условного противника и отключить все электронные устройства.

Роботы руками детей

Участник команды из Абайской области Темирлан Багдатов представил журналистам эту уникальную разработку. Видно, что ее действительно дети собирали вручную. Она создана из подручных материалов. Пульт управления установкой, разрывающей соединения между электронными устройства буквально собран из обычного пульта для телевизора, нескольких болтов и маленького генератора. Как создавалась разработка в действии показал на месте на ноутбуке.

"Вот, это наш проект. Сделали мы его из повседневных вещей: болты, гайки и строительные материалы, а также обычный пульт от телевизора. Здесь нет ничего нового. Просто маленький генератор и медные провода. Переключаем, слышим характерный звук, идет волна, которая выключает или рушить связь между объектами. Наша разработка создает помехи между связующими устройствами. При этом, военные выигрывают время", – указывая на пульт управления устройством, рассказывает парень.

Военные объясняют, что такая разработка может быть полезна, к примеру, для того чтобы ликвидировать дрон. Устройство может прервать связь между дроном и оператором, управляющим им. Над этим устройством Темирлан Багдатов и другие участники команды работали более двух лет. В будущем Темирлан хотел бы стать военным и применять свои способности и таланты в робототехнике на практике.

О не менее впечатляющей разработке рассказала участница из Кызылординской области Аяжан Изгурбаева. Участники ее команды разработали мини-танк "Ares", который запускает ракету на 400 метров ввысь и заглушает электронные приборы.

"Робота мы сделали из материала ардуино с использованием ПВХ. Каждый член команды был занят своей частью. Я делала макеты и также собирала сам робот. Ракету мы делали вместе с учителем химии. Ракета взрывается. Из чего делалась ракета, мы не раскрываем. С участниками других команд мы познакомились. Все очень сильные. Я, думаю, каждая команда покажет, что умеет и на что способна. Думаю, что победят лучшие", – говорит Аяжан.

С нетерпением ждут начала соревнований и иностранные гости. 17-летний Атажан Атасой приехал из Баку. Он является курсантом военного лицея имени Джамшида Нахичеванского. Закончил второй курс.

"Спасибо Казахстану за то, что пригласили нас на эти соревнования. В Азербайджане также есть подобные военные состязания. Здесь собираемся соревноваться в физической подготовке и интеллектуальной игре. Целый месяц мы готовились к этим соревнованиям. Мы тренировались, учили новые слова. Будем стремиться занять первое место". Атажан Атасой

Фото: Думана Курмангалиева

Победителей военно-патриотического сбора "Айбын" 2023 года ждут награды, кубки и ценные призы. Среди них велосипеды, смартфоны и сертификаты.

Сбор продлится 4 дня. За это время компетентное международное судейство определит победителей. Торжественное закрытие сбора состоится 23 июня.