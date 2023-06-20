Алмас Шабдарбаев назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы. Об этом 20 июня 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата города.

В распространяемом сообщении сказано, что Алмас Шабдарбаев родился в 1972 году в селе Кызылту, Жетысуской области.

Он окончил Институт рынка при Казахской Государственной академии правления и Алматинский зооветеринарный институт.

За период трудовой деятельности работал помощником заместителя председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директором Департамента административной работы Агентства Республики Казахстан по регулирования естественных монополий и защите конкуренции. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК, Министерстве здравоохранения РК, АО "Жасыл даму", АО "НАК "Казатомпром". Также был руководителем аппарата филиала иностранной строительной компании "Mabco Constriction SA".



До назначения работал советником председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания".

19 июня 2023 года сообщалось, что на должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения Алматы назначен Талгат Малыбаев.