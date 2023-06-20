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Президент Германии об облегчении визовых требований для казахстанцев: Это очень важный аспект

Президент Германии об облегчении визовых требований для казахстанцев: Это очень важный аспект Фото: скриншот видео
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался 20 июня об облегчении визовых требований для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это очень важный аспект.

"Мы заинтересованы как можно в более облегченных возможностях посещения граждан Казахстана в Германию, а также граждан Германии в Казахстан. Как вы знаете, вопросы виз рассматриваются на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу".Франк-Вальтер Штайнмайер

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Франк-Вальтера Штайнмайера за диалог, в том числе за обсуждение самых острых вопросов современной повестки дня.

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