Президент Германии об облегчении визовых требований для казахстанцев: Это очень важный аспект
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался 20 июня об облегчении визовых требований для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
По его словам, это очень важный аспект.
"Мы заинтересованы как можно в более облегченных возможностях посещения граждан Казахстана в Германию, а также граждан Германии в Казахстан. Как вы знаете, вопросы виз рассматриваются на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу".Франк-Вальтер Штайнмайер
20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.
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