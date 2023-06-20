Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выход нерезидентов из нот НБРК оказывал давление на тенге

Национальный банк, тенге, ноты Фото: пресс-служба национального банка РК
Сокращение краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам сократился на 42%. Это стало одной из причин снижения курса доллара, сообщает Zakon.kz

За последние полтора месяца объем вложений нерезидентов в ноты упал с 157,2 до 60,9 млрд тенге. Таким образом, выход нерезидентов из нот НБРК оказывал давление на тенге на прошлой неделе, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По данным АФК, за прошедшую неделю объем краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, сократился почти в два раза – со 105,0 до 60,9 млрд тенге, или на 42%.

"В конце апреля показатель был почти в три раза выше – 157,2 млрд тенге. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами: Федрезерв и ЕЦБ планируют повышать ставки, Нацбанк РК – снижать".Ассоциация финансистов Казахстана

На фоне скачка цен на нефть в конце прошлой недели, а также потенциальной приостановки выхода нерезидентов из тенговых активов валютные торги по паре доллар/тенге открылись заметным снижением в понедельник. По данным АФК итогам курс доллар/тенге снизился до 447,37 тенге за доллар, или на 3,29 тенге, отыграв почти весь рост за прошлую неделю.

Что касается денежного рынка, то здесь ситуация остается стабильной. Согласно информации АФК индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне наблюдаемого роста структурного профицита краткосрочной ликвидности системы. Открытая позиция по операциям Нацбанка выросла до 4,3 трлн тенге с показателя в 3,7 трлн тенге в конце мая.

Читайте также

Получить доход и разделить поровну: какие риски можно ожидать при выплатах детям из Нацфонда

Курс доллара снова начал расти 20 июня

Как эффективно копить на банковском депозите?

Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
форма
Глава МВД высказался об утечке информации о ходе спецоперации в отделении банка в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления