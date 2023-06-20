Годунова: Акиматы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в парламенте предложила ввести солидарную ответственность глав госорганов и регионов за недостижение целей бюджетных программ. Она заявила, что акиматы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах, сообщает Zakon.kz.

Депутаты на совместном заседании палат рассматривают отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

"В части эффективности использования государственных ресурсов. Пока мы надежно не привяжем бюджетные средства к достижению общенациональных целей серьезного положительного эффекта не будет. Более того, по нашему мнению, надо вводить солидарную ответственность руководителей центральных госорганов и регионов за недостижение целей, поставленных в планах развития и бюджетных программах. Местные исполнительные органы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах", – сообщила председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

Особенно это важно, по ее мнению, когда целевые трансферты замещаются субвенциями, то есть там, где меньше прозрачности и возможно их использование на другие цели.



В этой связи, она предлагает в Кодекс об административных правонарушениях и разрабатываемый новый Бюджетный кодекс внести ответственность за недостижение показателей результатов.

"Во всех документах системы госпланирования, бюджетных программах министерств должны появиться индикаторы и показатели конечного результата, по которым можно было бы судить об изменении качества жизни населения в той или иной отрасли. В национальной статистике есть показатель изменения реальной заработной платы и доходов населения. Но этого явно недостаточно. На человека должна быть настроена вся бюджетная система, а не только ее социальный блок", – добавила глава Высшей аудиторской палаты.

Указала она и на необходимость задействовать все резервы для расширения налоговой базы, в том числе за счет снижения уровня теневой экономики и сокращение неэффективных мер господдержки и наведения порядка в предоставлении налоговых льгот.

"Представляется, что госорганы, ответственные за развитие целых отраслей должны отвечать не только за рациональное расходование бюджета, но и в определенной части – за его пополнение. А именно за расширение налогооблагаемой базы. Может быть, в качестве KPI в Планах развития и бюджетных программах центральных госорганов и нацкомпаний предусматривать и поступление налогов", – указала Наталья Годунова.

7 июня председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова заявила, что нерациональное расходование бюджетных средств все больше осуществляется через подрядчиков и поставщиков.

15 июня она отметила, что руководители недостаточно несут ответственность за выделенные средства из бюджета. Поэтому и "появляются школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками".



