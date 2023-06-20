Доверие и инвестиции в транспортные магистрали: эксперт о визите президента ФРГ

Политолог Талгат Калиев обратил внимание на ряд важных моментов государственного визита в Казахстан президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Zakon.kz.

Как отметил спикер, в рамках визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера подписан ряд документов в области гуманитарного, научного и технологического сотрудничества.



"Подписаны меморандумы и соглашения в сфере производства оборудования и геологоразведки. Эти документы говорят о том, что Евросоюз заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном в ряде секторов экономики и промышленности. Геологоразведка – это очень продолжительный процесс, который не приносит мгновенной прибыли, это – длинные инвестиции. А значит страны ЕС видят в Казахстане надежного, последовательного и предсказуемого партнера, верят в стабильное и устойчивое развитие нашей страны". Талгат Калиев

При этом эксперт прокомментировал вопрос переноса европейских производств и бизнеса в Казахстан.

"Думаю, что релокация в Казахстан тех компаний, которые ранее использовали как точку входа Россию, не за горами. Это обязательно будет рассматриваться. Рынок постсоветского пространства в целом достаточно большой и емкий. Думаю, что теперь компании будут релоцироваться в Казахстан, Узбекистан или Азербайджан, при этом будут максимально использовать альтернативные транспортные коридоры". Талгат Калиев

На встрече президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева также рассматривался вопрос развития Центрального транспортного коридора из Азии в Европу. По словам политолога, в его развитии заинтересованы и Казахстан, и страны Евросоюза.

"Расширение транспортного коридора потребует колоссальных инвестиций в инфраструктуру, которая была построена еще в советское время. Потребуется обновление и железных дорог, и портов на Каспийском море. Надеюсь, что в будущем Центральный коридор станет точкой притяжения инвестиций. Между АО "НК "КТЖ" и двумя немецкими компаниями в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок подписаны меморандумы. В дальнейшем будет зависеть от наших переговорщиков, как сотрудничество будет развиваться, и какие инвестиционные проекты мы сможем предложить". Талгат Калиев

Формирование альтернативного транспортного коридора, по словам политолога, важно с точки зрения формирования новой оси стратегической безопасности и стабильности в регионе.

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что ФРГ поддерживает усилия казахстанской стороны по развитию Центрального коридора, как альтернативного международного маршрута поставок. Он отметил, что в развитие коридора призвана внести вклад инициатива Евросоюза Global Gateway. Она нацелена на то, чтобы сделать Европу устойчивее к кризисам через укрепление связей с другими странами мира посредством инвестиций в современную инфраструктуру.

С 19 по 21 июня по приглашению Токаева Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Казахстане с государственным визитом.

