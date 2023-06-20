Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доверие и инвестиции в транспортные магистрали: эксперт о визите президента ФРГ

Германия Казахстан железная дорога транспорт инвестиции Центральный коридор Фото: primeminister.kz
Политолог Талгат Калиев обратил внимание на ряд важных моментов государственного визита в Казахстан президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, передает Zakon.kz.

Как отметил спикер, в рамках визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера подписан ряд документов в области гуманитарного, научного и технологического сотрудничества.

"Подписаны меморандумы и соглашения в сфере производства оборудования и геологоразведки. Эти документы говорят о том, что Евросоюз заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном в ряде секторов экономики и промышленности. Геологоразведка – это очень продолжительный процесс, который не приносит мгновенной прибыли, это – длинные инвестиции. А значит страны ЕС видят в Казахстане надежного, последовательного и предсказуемого партнера, верят в стабильное и устойчивое развитие нашей страны". Талгат Калиев

При этом эксперт прокомментировал вопрос переноса европейских производств и бизнеса в Казахстан.

"Думаю, что релокация в Казахстан тех компаний, которые ранее использовали как точку входа Россию, не за горами. Это обязательно будет рассматриваться. Рынок постсоветского пространства в целом достаточно большой и емкий. Думаю, что теперь компании будут релоцироваться в Казахстан, Узбекистан или Азербайджан, при этом будут максимально использовать альтернативные транспортные коридоры". Талгат Калиев

На встрече президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева также рассматривался вопрос развития Центрального транспортного коридора из Азии в Европу. По словам политолога, в его развитии заинтересованы и Казахстан, и страны Евросоюза.

"Расширение транспортного коридора потребует колоссальных инвестиций в инфраструктуру, которая была построена еще в советское время. Потребуется обновление и железных дорог, и портов на Каспийском море. Надеюсь, что в будущем Центральный коридор станет точкой притяжения инвестиций. Между АО "НК "КТЖ" и двумя немецкими компаниями в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок подписаны меморандумы. В дальнейшем будет зависеть от наших переговорщиков, как сотрудничество будет развиваться, и какие инвестиционные проекты мы сможем предложить". Талгат Калиев

Формирование альтернативного транспортного коридора, по словам политолога, важно с точки зрения формирования новой оси стратегической безопасности и стабильности в регионе.

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что ФРГ поддерживает усилия казахстанской стороны по развитию Центрального коридора, как альтернативного международного маршрута поставок. Он отметил, что в развитие коридора призвана внести вклад инициатива Евросоюза Global Gateway. Она нацелена на то, чтобы сделать Европу устойчивее к кризисам через укрепление связей с другими странами мира посредством инвестиций в современную инфраструктуру.

С 19 по 21 июня по приглашению Токаева Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Казахстане с государственным визитом.

Читайте также

Дожди с грозами, град, пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 21 июня

Анализировать работу правительства на этапе планирования бюджета посоветовал Годуновой депутат

Почему на средства для льготного автокредитования решили купить автобусы

Анастасия Прилепская
Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
форма
Глава МВД высказался об утечке информации о ходе спецоперации в отделении банка в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления