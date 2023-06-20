На Международном форуме волонтеров обсудили важность развития международного волонтерства

20 июня в Астане в рамках Международного форума волонтеров состоялась сессия "Международные волонтерские инициативы: подходы и практики", сообщает Zakon.kz.

В рамках сессии выступили представители крупных зарубежных организаций: Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь СВМДА, Даурен Абаев, заместитель исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств, Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь Организации Тюркских Государств, Микаэла Фриберг-Стори, постоянный координатор ООН в Казахстане, Тимур Бекмамбетов, режиссер, основатель Фонда культурных инициатив, Нурторе Жусип, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Ронни Линдстром, представитель UNFPA, страновой директор в Туркменистане и Кыргызстане, Эмилия Асадова, региональный специалист ДООН, Катариина Йарви, cпециалист по женскому предпринимательству во Всемирной продовольственной программе (Финляндия) и другие.

В ходе работы Форума участники обсудили вопросы развития международного волонтерства, его практические подходы и проблемные вопросы по реализации международных волонтерских инициатив и пути их решения.

Эксперты отметили активное развитие международного волонтерства. К примеру, в рамках работы с Программой развития ООН 7 волонтеров – казахстанцев работали в различных структурах ООН в Иордании, Кении, Тайланде и Турции.

Проводимая работа позволила нашей стране внедрить положительный мировой опыт в сфере волонтерской деятельности.

Развивается международное сотрудничество Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России.

Совместно с Министерством иностранных дел и Программой Добровольцев ООН в Казахстане разработан проект Дорожной карты по продвижению инициатив Главы государства, озвученных в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров.

Данная инициатива обсуждалась на различных международных диалоговых площадках, в частности в рамках проведенных мероприятий в России, Тайланде, Китае и Турции.

По итогам работы сессии было принято решение о принятии итоговой резолюции Международного форума волонтеров.