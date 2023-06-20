Анализировать работу правительства на этапе планирования бюджета посоветовал Годуновой депутат

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров посоветовал Высшей аудиторской палате активно анализировать работу правительства на этапе планирования бюджета с оценкой достижимости результатов бюджетных программ, сообщает Zakon.kz.

Он выступил на обсуждении отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента. По его мнению, проблемы по исполнению бюджета депутаты наблюдают из года в год.

"Высшей аудиторской палате (председатель Наталья Годунова. – Прим. ред.) необходимо усилить превентивные меры, активно анализируя работу правительства на этапе планирования бюджета с оценкой достижимости результатов бюджетных программ. По выработанным рекомендациям на постоянной основе следует проводить сверку и промежуточный анализ рисков неисполнения в течение года. Здесь пора перестраивать работу, обществу не нужна отчетность с констатацией допущенных нарушений правительства, а реальные результаты работ, направленных на улучшение их благосостояния". Айдарбек Ходжаназаров

Депутат считает, что в условиях резких геополитических изменений в мире требуется полная перезагрузка и пересмотр индикативных планов правительства. Нужны новые ниши роста экономики и глубокий секторальный анализ.

"В текущей ситуации правительству необходимо сконцентрировать все усилия на реализацию инфраструктурных проектов в приоритетных секторах. Пример. В недавнем своем депутатском запросе я поднимал проблему рационального использования водных ресурсов, базовым решением которого является реализация проектов инфраструктуры каналов и распределительных сетей. Инвестируя средства в данный сектор, мы получим мультипликативный эффект в виде повышения эффективности водопотребления, занятости сельского населения, увеличения товарного производства сельхозпродукции и повышения экспортной выручки". Айдарбек Ходжаназаров

Правительство, по его словам, должно рационализировать расходы, сделав соцподдержку по-настоящему адресной, а высвободившиеся средства направлять на поддержку развития бизнеса. А уже массовый бизнес, в свою очередь, обеспечит народ всем необходимым.

"Мы против распределителей природной ренты. Как партия людей из реального сектора экономики считаем, что только настоящая сложно составленная высокотехнологичная экономика сможет обеспечить устойчивый рост национального богатства". Айдарбек Ходжаназаров

Несмотря на высказанную критику, мажилисмен предложил поддержать отчет правительства и Высшей аудиторской палаты.

На пленарном заседании Мажилиса 7 июня председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова назвала системные проблемы в части исполнения республиканского бюджета. Она отметила, что правительство так и не научилось привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия никак не влияет на достижение общенациональных задач.