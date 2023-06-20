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Дожди с грозами, град, пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 21 июня

Дожди с грозами, град, пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 21 июня Фото: unsplash
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на среду, 21 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по-прежнему практически на всей территории страны сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке и в центре прогнозируют град, шквал.

"На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юго-востоке, юго-западе, северо-востоке – с пыльной бурей", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сохраняется:

  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на западе, востоке Кызылординской, на севере, западе, в центре Павлодарской, на севере, востоке Атырауской, на юге Улытауской, на юге, в центре Карагандинской, в южной половине Костанайской области;
  • высокая пожарная опасность – на юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на большей части Алматинской, Жетысуской, на юго-востоке Актюбинской области.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.

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