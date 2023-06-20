Перуашев заявил о существовании "неприкосновенных"

Депутат Мажилиса Азат Перуашев на совместном заседании палат парламента 20 июня заявил, что предприятия со скромными доходами находятся под налоговым давлением, а неблагополучные высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными", сообщает Zakon.kz.

Фракция "Ак жол" выступила против отчета правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета за 2022 год. Азат Перуашев отметил, что правительство "гордится тем, что снижает проверки и давление на бизнес с любой трибуны, но на самом деле ситуация совсем другая".

"В 2022 году органами государственных доходов проведено 20 тысяч налоговых проверок, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Предприниматели дополнительно облагались налогом на 677 млрд тенге, что в 2,5 раза больше предыдущего года. Хуже всего то, что предприятия с скромными доходами находятся под давлением, а неблагополучные высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными". Азат Перуашев

Налоговая нагрузка на банки, по его словам, составляет всего от 2% до 5%, несмотря на то, что "им платят государство, бизнес и население".

"Даже во время пандемии, когда экономика была ослаблена, доходы банков только росли. Их вклад в бюджет меньше, чем вклад промышленности, строительства или транспорта, и даже меньше, чем в профессиональной и научной деятельности. Ну, попробуйте сравнить успехи банкира и учителя". Азат Перуашев

Темпы роста государственного долга, как он отметил, намного выше, чем рост ВВП. По его информации, за год государственный долг вырос на 18%. За последние 10 лет внешний долг вырос в семь раз. Нагрузка на расходы, связанные с долгом, увеличилась в девять раз.

На пленарном заседании Мажилиса 7 июня 2023 года он также высказался против одобрения отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

