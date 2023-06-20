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Парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2022 год

Парламент, Казахстан, бюджет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Парламента на совместном заседании палат утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что представленный отчет правительства о республиканском бюджете за 2022 год детально рассмотрели в Мажилисе и Сенате Парламента.

"В прошлом году после пандемии наблюдалось оживление экономики. Рост ВВП составил 3,3%. Положительный результат достигнут во многих основных отраслях. Например, объем обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, строительной отрасли – на 9,4%, транспорта – на 3,9%, сельского хозяйства – на 9,1%, торговли – 5,0%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,9%", – заявил глава Минфина.

Как итог, по его словам, основные параметры республиканского бюджета были исполнены. Так, поступления составили 16,1 трлн тенге с исполнением на 102,1%. Расходы освоены на 98,6% и составили 18,5 трлн тенге. Дефицит бюджета составил 2,3% к ВВП.

"В целом, государство выполнило свои социальные и другие обязательства в полном объеме", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Между тем, фракция ОСДП выступила против отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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