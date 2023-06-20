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Свыше шести тысяч школьников СКО отдохнут в загородных лагерях за счет бюджета

Свыше шести тысяч школьников СКО отдохнут в загородных лагерях за счет бюджета Фото: пресс-служба акимата СКО
В 2023 году в Северо-Казахстанской области различными видами летнего отдыха и занятостью планируется охватить 96% обучающихся с 1 по 10 класс. За счет бюджета оздоровительным отдыхом будет охвачено свыше 20 тысяч детей.

За счет бюджета оздоровительным отдыхом будет охвачено свыше 20 тысяч детей. В том числе 10 800 детей из социально незащищенных семей, 771 ребенок с особыми образовательными потребностями, свыше 7 тысяч учащихся, достигших успехов в различных сферах. Около 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях.

Свыше шести тысяч школьников СКО отдохнут в загородных лагерях за счет бюджета

Фото: пресс-служба акимата СКО

Из республиканского бюджета на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха детей выделена квота на 352 ребенка на отдых оздоровительных центрах "Балдаурен", "Бобек" и "Солнечный". 174 воспитанника организаций для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, будут отдыхать в летних оздоровительных лагерях области.

Свыше шести тысяч школьников СКО отдохнут в загородных лагерях за счет бюджета

Фото: пресс-служба акимата СКО

Благодаря общественному фонду "Қазақстан халқына" 300 детей из сельской местности (отличники учебы, победители международных, республиканских и областных конкурсов) отдохнут в оздоровительном лагере "Эделвейс Боровое".

В СКО в этом году будут функционировать 11 лагерей, действуют 265 пришкольных площадок для учащихся 1-4 классов, 179 палаточных и юрточных лагерей. Работу с детьми по месту жительства обеспечивают 83 организации дополнительного образования с охватом более 40 тысяч детей, 25 дворовых клубов с охватом более 3 тысяч детей. На базе Дворца школьников открыта Летняя Академия с охватом 2 тысяч детей. Будут функционировать 5 сезонов. Открыты 2 этнолингвистических лагеря.

Свыше шести тысяч школьников СКО отдохнут в загородных лагерях за счет бюджета

Фото: пресс-служба акимата СКО

В целях развития внутреннего туризма на летних каникулах организованы экскурсии для школьников по памятным и сакральным местам нашей области, по достопримечательностям Петропавловска и Астаны. Планируется охватить более 10 тысяч детей.

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Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
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