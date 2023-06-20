Министр обороны поздравил армейских рукопашников с успешным выступлением на чемпионате мира

По результатам мирового первенства, состоявшегося на базе столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Казахстан завоевал общекомандное первое место. Свой вклад в победу внесли и военнослужащие Вооруженных сил.

Одна золотая и по три медали серебряного и бронзового достоинства – таков результат выступления армейских спортсменов на чемпионате мира.

Победителя и призеров мирового первенства приветствовал руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Он выразил им благодарность за достойное выступление на чемпионате мира по рукопашному бою.

"В качестве приоритетной задачи глава государства определил развитие массового спорта. И военнослужащие в этом плане должны быть примером. Для качественного выполнения служебных задач каждый военный обязан быть физически развитым и выносливым. Наша главная цель – чтобы рукопашный бой в Вооруженных силах стал массовым, а каждый военнослужащий, включая солдат-срочников, за время службы овладел базовыми навыками и техникой, поддерживал физическую форму. Здесь необходим ваш опыт и наставничество. Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил всегда будет оказывать вам всяческую поддержку. Еще раз поздравляю вас с высокими достижениями, желаю новых побед на предстоящих стартах". Руслан Жаксылыков

Руководитель оборонного ведомства наградил отличившихся на чемпионате мира военнослужащих и их тренеров денежными премиями и памятными подарками.

Фото: пресс-служба МО РК

Напомним, что по итогам чемпионата мира по рукопашному бою в весовой категории до 73 кг обладателем золотой медали стал военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Асет Анарбаев.

Серебряную награду получили военнослужащие войсковой части 32039 майор Вадим Федосеев, ефрейтор Жандос Мадехиянов и спортсмен ЦСК ефрейтор Аян Тұрсын. "Бронзы" были удостоены военнослужащие войсковой части 32039 лейтенант Арман Ерменбет, младший сержант Бауыржан Султанов и ефрейтор Еламан Куатов из войсковой части 68665.