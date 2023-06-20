Как цвет тарелки влияет на процесс похудения

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия отмечает, что, используя тарелки определенного цвета, человек начинает меньше есть. К тому же, по ее словам, со временем может избавиться от лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации радио Sputnik, ученые прежде выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации.

Одни цвета успокаивают, другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, другие – понижают.

По этой причине, уточняет специалист, выбор серой посуды может способствовать избавлению от лишнего веса.

"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой". Ирина Хвингия

С другой стороны, красный цвет может разжечь аппетит.

"Обратный эффект дает красный цвет. Он, наоборот, усиливает аппетит", – заключила Хвингия.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, кому противопоказано пить квас: напиток не рекомендуется пить людям с аллергией на определенные витамины, так как это может вызвать анафилактический шок.