Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как цвет тарелки влияет на процесс похудения

Как цвет тарелки влияет на процесс похудения Фото: pixabay
Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия отмечает, что, используя тарелки определенного цвета, человек начинает меньше есть. К тому же, по ее словам, со временем может избавиться от лишних килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации радио Sputnik, ученые прежде выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации.

Одни цвета успокаивают, другие – вызывают прилив бодрости, одни повышают аппетит, другие – понижают.

По этой причине, уточняет специалист, выбор серой посуды может способствовать избавлению от лишнего веса.

"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой".Ирина Хвингия

С другой стороны, красный цвет может разжечь аппетит.

"Обратный эффект дает красный цвет. Он, наоборот, усиливает аппетит", – заключила Хвингия.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, кому противопоказано пить квас:  напиток не рекомендуется пить людям с аллергией на определенные витамины, так как это может вызвать анафилактический шок.

Читайте также

Взрыв колеса, ураган, кража со взломом: какие риски покрывает автостраховка КАСКО от СК "Евразия"

Самый наглый знак зодиака назвали астрологи

Кому противопоказано пить квас

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Самый наглый знак зодиака назвали астрологи
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
форма
Глава МВД высказался об утечке информации о ходе спецоперации в отделении банка в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления