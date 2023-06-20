22 июня пункты пропуска между Казахстаном и Китаем будут закрыты

Фото: gov.kz

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе 22 июня 2023 года осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: