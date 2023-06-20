22 июня пункты пропуска между Казахстаном и Китаем будут закрыты
Фото: gov.kz
Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе 22 июня 2023 года осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.
Пограничная служба КНБ информирует, что граница будет закрыта в соответствии с Соглашением между Правительством РК и Правительством КНР "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", в связи с празднованием в КНР "Праздника драконьих лодок (Дуань-у)".
"При этом, железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме. Сообщаем для предварительной корректировки маршрутов". Пресс-служба КНБ РК
В начале июня назвали причину скопления фур на казахстанско-кыргызской границе.
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