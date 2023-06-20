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Ситуация в Украине: Канцлер ФРГ призвал Китай использовать влияние на Россию, Украина требует еще оружия

Ситуация в Украине 20 июня Фото: Facebook/Olaf Scholz
Президент США Джо Байден назвал "реальной" угрозу России о применении ядерного оружия, население Германии существенно выросло из-за украинских беженцев, сообщает Zakon.kz.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что если Украина нанесет западными ракетами удары по территории России вне зоны спецоперации, это будет рассматриваться как "полноценное втягивание" США и Великобритании в конфликт;
  • Угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной", сообщил президент США Джо Байден;
  • Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • Глава ГУР Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения в СМИ о своей гибели или ранении, выйдя в эфир местного телевидения после сообщений о его тяжелом ранении и возможной смерти;
  • Минцифры РФ планирует создать группу для решения проблемы с перебоями GPS и мобильной связи из-за распространения систем обнаружения и блокировки дронов;
  • Сколько бы ни дали оружия, будет недостаточно, пока не закончен конфликт, - с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • ООН признала, что ничего не может сделать для выполнения трех ключевых требований РФ в рамках зерновой сделки;
  • Госдума РФ приняла закон о правовых гарантиях освобождения от ответственности по УК лиц, заключивших контракт в период мобилизации и военного положения;
  • Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта в Украине, значит, они хотят воевать, считает глава МИД России Сергей Лавров;
  • США объявят в среду, 21 июня, о новом крупном пакете помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен;
  • Еврокомиссия попросила все 27 стран ЕС выделить дополнительные средства на €66 млрд для борьбы с миграцией, стимулирования экономики и поддержки Украины;
  • Также Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины помощь на €50 млрд на следующие четыре года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен;
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Китай использовать влияние на Россию, чтобы завершить украинский конфликт как можно скорее;
  • Глава дипломатии Евросоюза Боррель рассказал, что ЕС приходится импортировать критические материалы для производства боеприпасов, так как их не хватает;
  • Население Германии выросло в 2022 году на 1,12 млн человек и достигло рекордного уровня - 84,4 млн, такой прирост во многом связан с притоком украинских беженцев, сообщили в Федеральном статистическом ведомстве Германии.

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