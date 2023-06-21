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Стоматолог назвал самый вредный продукт для зубов

Стоматолог назвал самый вредный продукт для зубов Фото: pxhere
Специалист назвал жвачку одним из наиболее вредных продуктов. И не только для зубов, сообщает Zakon.kz.

Врач-имплантолог Артем Харламов, главный врач сети стоматологических клиник в интервью Lenta.ru предупредил о вреде жевательной резинки для зубов.

Эксперт признал, что жевательная резинка способствует самоочищению рта, может расслаблять нервную систему и снимать легкий стресс, но все эти плюсы могут обратиться в минусы, если не учесть некоторые важные моменты.

Жвачка может вызвать язву. Это происходит с теми людьми, которые привыкли жевать резинку на голодный желудок. По мнению врача, сахар, входящий в ее состав, также плохо действует на организм - из-за него может появиться кариес.

Врач советует предпочитать жевательную резинку без сахара.

Харламов также предостерег пациентов, страдающих от болезней десен или височно-нижнечелюстного сустава. Врач подчеркнул, что жевательная резинка может лишь усугубить течение заболеваний.

"Красители, синтетические добавки и усилители вкуса в составе жвачки способны вызвать аллергию и быть ядовиты для организма. Поэтому жвачка противопоказана беременным женщинам и детям", - подытожил специалист.

Жвачка не может заменить ежедневные гигиенические процедуры, включая чистку зубов и использование зубной нити. Некоторые люди могут испытывать трудности с перевариванием жвачки при проглатывании. Важно помнить, что жвачка - это всего лишь средство для поддержания гигиены полости рта, и ее употребление следует ограничивать, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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