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Четвертые сутки ищут утонувшего мужчину близ Актау

Четвертые сутки ищут утонувшего мужчину близ Актау Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели, водолазы и неравнодушные жители Актау ищут в море утонувшего мужчину. Поиски длятся уже четвертые сутки, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о трагедии поступило 17 июня. В этот день на 22-м км от Актау спасатели вытащили из воды одного мужчину. Второго спасти не удалось, пишет Лада.

С этого момента начались поиски тела погибшего 24-летнего мужчины. К работе спасателей и водолазов подключились горожане на водном транспорте. Также сотрудники департамент по ЧС запустили в небо дрон для облета территории.

"В поисках задействованы 12 спасателей, три единицы техники, два плавсредства и одна единица беспилотного летательного аппарата, а также шесть водолазов и одна единица техники департамента ПС КНБ. Временами к поискам подключаются неравнодушные люди, имеющие плавательные средства (гидроциклы), которые на безвозмездной основе ведут поиски по поверхности и береговой линии моря". Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Ранее стало известно, что 18 июня близ Актау утонул 16-летний подросток. Школьник вместе в одноклассниками и учителем был на отдыхе, где они праздновали окончание учебного года. Во время купания пять подростков стали тонуть. Одного спасти не удалось. Остальные были госпитализированы.

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