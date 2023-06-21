В Глазго прервали матч Грузия –Шотландия из-за потопа

В шотландском Глазго арбитр прервал матч четвертого отборочного тура Евро-2024 между Шотландией и Грузией из-за проливного дождя, сообщает Zakon.kz.

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На 10-й минуте матча арбитр остановил игру и увел команды с поля из-за того, что футболисты постоянно поскальзывались и падали в ходе игры, передает Спорт-экспресс.

Футболисты буквально утопали в воде, покрывшей поле из-за проливного дождя. Потоки воды мешали спортсменам передвигаться по стадиону и играть.

На момент остановки матча счет встречи был 1:0 в пользу хозяев поля, команды из Шотландии. Единственный гол встречи забил полузащитник хозяев Каллум Макгрегор.

Накануне стало известно, что главные конкуренты сборной Казахстана потеряли очки в отборе на Евро-2024. Как и казахстанцы, финны набрали 9 баллов. Но мы отстаем от них за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В ночь на 20 июня Казахстан одержал сенсационную победу над сборной Северной Ирландии в отборочном туре Евро-2024.

